Allerede i første halvdel af 8. klasse laver lærere og uddannelsesvejleder en vurdering af elevens uddannelsesparathed. Dem, der ikke er helt parate, gøres der en ekstra indsats for, men tilbuddet om et turboforløb er nyt i Sorø Kommune. Foto: Lars Skov

Turbo på parathed til uddannelse

Søndag mødes 24 8. klasses elever fra Sorø Kommunes seks folkeskoler hos Ung Sorø på Skolevej. Her skal de være sammen de næste 14 dage på et såkaldt turboforløb.

Eleverne har det til fælles, at de har behov for et fagligt løft frem for at blive erklæret såkaldt »uddannelsesparate« i 9. klasse.