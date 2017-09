Det er trygt at vide, at nogen bekymrer sig om én. En enkelt telefonopringning om dagen kan gøre meget for den enlige borger. Foto: Mik Foto: Christian Mikkelsen FOTO: MIK.

Tryghed med en telefonopringning

Sorø - 09. september 2017

For nogle mennesker kan dét, som burde være ens trygge base - hjemmet - være et utrygt sted at opholde sig. Især hvis man bor alene eller ikke har så stort et netværk. Det kan også være, at familie og venner er bosat længere væk. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Lions Club Sorø har to telefonkæde,r som iværksættes af en »formand« hver morgen mellem klokken 8.00 og 9.00. Her ringes der et kort »godmorgen« for at konstatere, at kædens medlemmer har det godt og ikke har brug for hjælp.

Den sidste på listen ringer retur til »formanden«, så man er sikker på, at kæden har været ubrudt og alle er blevet kontaktet.

Lions Clubs telefonkæde er for alle enlige borgere i Sorø Kommune, og det er gratis at være med.

- Vi har i øjeblikket »plads« til godt otte nye borgere. Rent praktisk skal man blot være i nærheden af sin telefon i den ene time, og når man bliver ringet op, sørger man for at ringe videre til den næste på listen. Det skaber tryghed at vide, at nogen holder øje med én, siger Ebbe Jørgensen fra Lions Club Sorø.

Hvis ikke telefonen bliver taget, rykker en Lions Club-kontaktperson fysisk ud til bopælen, og hvis det heller ikke dér lykkes at skabe kontakt, bliver politiet i sidste instans tilkaldt.

- Hvis man i en periode ikke har behov for at være på listen, eventuelt i forbindelse med ferie, hospitalsindlæggelse eller andet, aftales dette med telefonkædens »formand«. Samme person melder man tilbage til, når man atter er aktiv på listen, forklarer Ebbe Jørgensen.

Hvis man vil være medlem af Lions Clubs telefonkæde - eller har spørgsmål dertil, skal man kontakte Ebbe Jørgensen på telefon 57 83 12 76 eller 40 29 17 30.