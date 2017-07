Se billedserie Sådan ser de ud - sommertrøflerne. En indbringende madvare, hvis man ellers kan få dem til at gro.

Trøfler blev slået hjem af fastboende svampe

Sorø - 14. juli 2017 kl. 05:45 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Også skovejere er indimellem på udkig efter andre indtægtskilder end basisvaren - træ.

For omkring 16 år siden blev der derfor sat gang i et landsdækkende projekt, der skulle afdække mulighederne for at dyrke den kostbare spisesvamp trøflen.

Nærmere bestemt sommertrøflen, der har vist sig at være villig til at leve i dansk kalkholdig jord, og med en kilopris på godt 3.000 kr. er det en afgrøde, det kan være vel værd at gå efter.

Stiftelsen Sorø Akademi var da også en af de skovejere, der var interesseret i at komme med i projektet, der blev sat i gang af Produktudviklingsfonden, Forskningscentret for Skov & Landskab og Skovrider Ole Pedersen A/S.

Nøje udvalgte danske agern blev sendt til udlandet og kom året efter tilbage som 220 små egeplanter, hvis rødder var blevet påsat fransk mycelium af sommertrøffel.

Og så blev de små egeplanter fordelt til projektdeltagerne og plantet ud.

Nogle af dem på hemmelige steder i Stiftelsens skove, hvor det efter omkring 10 år ville vise sig, om trøflen havde »bidt sig fast«.

Men projektet, der i bedste fald ville have kunnet sætte Stiftelsen Sorø Akademi på det kulinariske landkort, kuldsejlede før da.

- I løbet af ganske få år fandt vi ud af, at det ikke fungerede. De svampe, der i forvejen lever i skovene, slog trøflerne ihjel. Vi havde undervurderet de andre svampes betydning. Så hvis det skulle have fungeret, skulle egeplanterne med trøffel-mycelium have været plantet i steril jord, siger skovfoged Anders Grube til Dagbladet og Sjællandske.

Og dermed begyndte trøffel-eventyret også at ligne noget, der ikke længere var til at have med at gøre:

- Nej, den ide har vi droppet igen. Vi kommer ikke på det kulinariske landkort, siger Anders Grube.

Går vi længere tilbage i historien var en af Stiftelsens skovområder faktisk leveringsdygtige i trøfler. Det var Alsted Skov, hvor der er et område, der den dag i dag er navngivet Trøffelvænget.

Under Frederik V's regering (1746-1766) havde Sorø Akademi ansat en trøffeljæger, der dyrkede trøfler, som blev leveret til hoffet.

Anders Grube har dog en ide om, at det nok ikke har været i et egentlig etableret skovområde:

- Det kan meget vel have set anderledes - og mere mark-agtigt - ud den gang derude.