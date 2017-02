Sorø Kommune har takket ja til 457.000 kroner, som skal bruges til at finde erhvervs-mentorer til flygtninge. Målet er at få flere flygtninge ind på arbejdsmarkedet.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Trods modstand: Sorø siger ja til flygtninge-penge

Sorø - 14. februar 2017 kl. 10:12 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flertal takker ja til knap en halv millioner kroner, som skal hjælpe flygtninge i job gennem mentorordning. Nye Borgerlige kritiserer beslutningen.

I et forsøg på at få flere flygtninge i arbejde er Sorø Kommune blevet tildelt 457.000 kroner, som kan bruges til at få folk i erhvervslivet til at blive frivillige mentorer for flygtninge. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Pengene skal blandt andet gå til at rekruttere og uddanne mentorer og give dem de rigtige forudsætninger for at kunne hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet.

Torsdag vedtog et flertal i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget at tage imod pengene, som er blevet tildelt fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, og som kommunen selv har søgt om.

Beslutningen glæder Anne Madsen (S), som er udvalgets formand.

- Vi vil gerne have flere mentorer i erhvervslivet, for når man har en mentor øges sandsynligheden for at komme i job, siger hun.

Det var dog ikke et enigt udvalg, som godkendte projektet. Johannes Lumholt fra Ny Borgerlige stemte imod.

- Vi har den holdning, at det at integrere sig er op til den enkelte selv, det er ikke en offentlig opgave, siger Johannes Lumholt om beslutningen.

Hvis en række borgere selv stablede et mentorprojekt på benene, så ville det dog være fint, forklarer han

- Men der skal ikke bruges offentlige penge til det, siger Johannes Lumholt.

Han har dog valgt ikke at få sagen bragt op i byrådet.

- Det vil ikke ændre på noget, siger han.