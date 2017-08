Tricktyve udgav sig for at være fra boligselskabet

Hun udgav sig for at være fra boligselskabet, og hun viste også et stykke papir med boligselskabets logo. Kvinden sagde, at der løb vand ned i lejligheden under, og at det kunne stamme fra den 92-åriges rør. Med den forklaring fik kvinden lov til at komme ind og i hælene på hende fulgte en mand.