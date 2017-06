Tricktyve på arbejde i blomstrede kjoler

Det lykkedes to kvinder i blomstrede kjoler at lave et tricktyveri i en blomsterbutik i Alleen i Sorø. Det var fredag formiddag.

De to kvinder foregav at ville købe en flaske vin, som de betalte for med en 1.000 krone-seddel. Da vinen kostede 89 kroner, fik de 911 kroner retur, men de sagde så, at de kun ville betale 50 kroner for vinen.