Tre varetægtsfængslet for afpresning og grov vold

Tre personer er mandag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i 14 dage ved et grundlovsforhør i Retten i Næstved.

Det oplyser politikommissær Jens Jedig Christiansen fra lokalpolitiet i Slagelse.

De tre er sigtet for afpresning og grov vold. Politiet mistænker de to mænd og kvinden for at have truet en mand til at stjæle penge for sig på en tankstation i Sorø.