Tråd i pedalerne gav mange penge

Sorø - 08. september 2017

I juli cyklede en gruppe af unge flygtninge sammen med Ung Sorø fra Pedersborg til Paris. Det blev til 1.080 kilometer i smukt solskin - regn og stiv modvind. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

De unge mænd, der alle er kommet uledsaget til Danmark fra Eritrea, valgte, at de undervejs ville samle penge ind til et godt formål. Og det har de i den grad gjort. Det blev til 12.185 kroner, som forleden blev givet til Julemærkehjemmet i Skælskør.

Det var på mange måder en hård tur for de unge cykelryttere og for Thomas Holm Jensen og Per Modin fra Ung Sorø. I alt skulle de havde kørt 1.300 kilometer, men når det »kun« blev til 1080 var det på grund af vejret.

Under to af etaperne måtte gutterne af sikkerhedsmæssige hensyn stå af og lade sig transportere i minibussen.

Men alt i alt var turen fantastisk, fortæller Thomas Holm Jensen, der er ansat i Ung Sorø og den, der har fået ideen til cykelholdet Tri2Fly.

Deltagerne var ikke bare talt om vedholdenhed, men faktisk mærket på egen krop, hvor stor glæden er, når man har kæmpet for at nå et mål - og har succes med at nå det. Det er noget, man kan tage med sig i mange andre sammenhænge i tilværelsen, mener cykelholdets leder.

- Det er cirka to måneden siden, vi kom hjem, og jeg kan også mærke, at drengene er blevet mere udadvendte og ikke så generte, siger Thomas Holm Jensen, der glæder sig over, at samtlige deltagere på cykelholdet til næste sommer skal op til 9. klasses eksamen i dansk.

- På vejen fra Sorø til Julemærkehjemmet i Skælskør sagde en af drengene, Amanuel, at han drømte om at komme i lære som tømrer. Det gjorde mig meget glad, siger en stolt Thomas Holm Jensen.