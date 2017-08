Frederik Løchte er noget så sjældent som en dansker, der har vundet Wimbledon. Fredag kan han opleves i Sorø. PR-foto Foto: Steen Bjerregaard

Toptennis på Sorø-banerne

Sorø - 23. august 2017

Wimbledon-mesteren Frederik Løchte og den flerdobbelte danmarksmester Martin Pedersen kan begge opleves i en showkamp den 25. august på Sorø Tennisforenings baner bag Sorø Hallen.

De to vil spille mod hinanden, men det bliver også muligt at se, hvordan nogle af Sorø Tennisforenings egne spillere - de to juniorspillere Anderas Hahn og Mikkel Marris - klarer sig i kamp mod de to mestre.

Og hvis gæster skulle have lyst til at lege lidt med en bold og se, om de skulle have skjulte talenter, vil der stå en uddannet tennisinstruktør klar til at hjælpe i gang.

Der kan købes adgangsbilletter billetter til arrangementet for 50 kr. på www.MobilBillet.dk

Alle klubbens medlemmer har fri adgang til arrangementet, og medlemmer kan gratis tage en gæst med. Alle under 18 kommer gratis ind.

Frederik Løchte og Martin Pedersen ankommer kl. 17. Kl. 17.45 er der opvisningskamp mellem de to mestre. Og kl. 18.30 får juniorspillerne lov til at prøve kræfter mod dem. Efterfølgende er der grillbuffet og mulighed for at prøve at spille lidt. Det hele slutter kl. 20.00.

