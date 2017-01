Artiklen: To unge mænd varetægtsfængslet for indbrud

To unge unge mænd på 20 og 22 år er blevet varetægtsfængslet i fire uger for indbrud. Det oplyser Politiet. I tidsrummet mellem søndag 15. januar klokken 17.30 og mandag 16. januar klokken 9.00 formodes de at have stjålet effekter for 250.000 kroner fra en bygning på Granbakkevej i Stenlille.