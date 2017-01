Se billedserie Anne Madsen (th.) uddeler fyrtårnsprisen til Sanne Lohmann fra Kyndelmisse. Foto: Bjarne Stenbæk

Send til din ven. X Artiklen: To lokale fyrtårne hædret Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To lokale fyrtårne hædret

Sorø - 09. januar 2017 kl. 21:44 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næsten 200 lokale erhvervsfolk var med til nytårskur hos Sorø Erhverv. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der var tæt på at være fuldt hus i Parnashuset mandag aften. Næsten 200 erhvervsfolk deltog i Sorø Erhvervs nytårskur. Som noget nyt uddelte Sorø Erhvervsudviklingsråd i år for første gang Fyrtårnsprisen, og her var der vel at mærke tale om 2016-udgaven. Der lev uddelt en pris til organisationer og en pris til virksomheder, og priserne gik til henholdsvis Kyndelmisse og stationscaféen Skotte & Stentoft.

- Vi har været i den fantastiske situation at modtage næsten 30 indstillinger, fortalte formanden for Sorø Erhvervsudviklingsråd, Michael von Bülow.

- Indstillingerne koncentrerede sig om ni kandidater: Tre organisationer og seks virksomheder.

Indstillet var: Kundelmisse, Sorø Frivilligcenter og Sorø Badmintonklub i organisationsdelen samt Skotte & Stentoft, Hørkram, Sandstone, Elvang, fotograf Jens Blume og Bøgeris Transportbånd.

I dommerkomitéen sad erhvervsudviklingsrådets formand Michael von Bülow, formand for Dansk erhvervsfremme Henrik Hansen og redaktør Bjarne Stenbæk. Prisen består af et diplom samt en reklame i Victoria Teatret i et halvt år.

- Vi skal uddele den første fyrtårnspris til en event, der i 2015 trak cirka 5.500 til Sorø midtby og Akademihaven, sagde formanden for arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalget, Anne Madsen.

- Hvis I ikke selv har oplevet det, kan jeg fortælle, at det er fuldstændig magisk. Jeg er begyndt at invitere fok udefra hertil - og dem, jeg har inviteret, inviterer nu selv nogle af deres venner med også. Kyndelmisse har i den grad tændt lys over Sorø.

Sanne Lohmann takkede på egne og Kyndelmisses vegne og fortalte, at Sorø med Kyndelmisse har fået sin helt egen kulturnat, som ingen andre har magen til.

Selv om Sanne Lohmann er projektleder, understregede hun, at Kyndelmisse er skabt via et teamwork, der udbygges år efter år, og der er i høj grad tale om et lokalt initiativ og en lokal indsats.

Allerede nu kan turpasset til dette års Kyndelmisse lørdag den 28. januar fra klokken 17.00-22.00 købes på bibliotekerne i Dianalund og Sorø, i Victoria Teatret, på Sorø Museum og på Sorø Kunstmuseum. I forsalg koster turpasset 50 kroner - og det giver adgang til 50 arrangementer på de syv timer.

Borgmester Gert Jørgensen præsenterede vinderen i erhvervssektionen. Her faldt valget på caféen Skotte & Stentoft på Sorø Station, fordi Mette og Thomas Skotte Stentoft fik den originale idé at etablere en tilflytter-ambassade.

- Kommer du til Sorø, er det vigtigt, at vi giver et godt førstehåndsindtryk, og hos Skotte & Stentoft bliver der taget godt imod og godt hånd om dem, der ankommer, sagde Gert Jørgensen.

- Det er til gavn for udviklingen i Sorø Kommune, og vi har skam allerede fået henvendelser fra andre kommuner, der vil høre om idéen og spørger, om tilflytter-ambassaden er noget, vi har taget patent på. Det er det selvfølgelig ikke, men vi lægger ikke skjul på, at idéen opstod i Sorø.

- Vi er superglade, men selv om vi godt vidste lidt på forhånd, har vi ikke forberedt noget - og sådan er det nok lidt med os, sagde Mette Skotte Stentoft.

Og Thomas Skotte Stentoft føjede med glimt i øjet til, at han så frem til at modtage blå nummerplader til sin Christianiacykel, som tegn på, at han er ambassadør, ligesom immunitet også vil være en kærkommen sidegevinst.