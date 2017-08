Jan Lorentzen (tv.) og Jes Pedersen er gået sammen om Sorø Entreprenørfirma, der åbner mandag den 7. august. Foto: Bjarne Stenbæk

To kendte soranere bag nyt entreprenørfirma

Sorø - 05. august 2017 kl. 08:54 Af Bjarne Stenbæk

Jes Pedersen og Jan Lorentzen åbner mandag Sorø Entreprenørfirma ApS. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Det er to kendte soranere, der nu er gået sammen om firmaet Sorø Entreprenørfirma. Jes Pedersen, der i forvejen driver et entreprenørfirma, som især tager sig af at grave grunde ud og støbe dem, og Jan Lorentzen, der i mange år har drevet virksomheden Carlsen & Nilous Eftf. ApS., har indledt et nyt samarbejde, og det munder ud i et firma, der på lidt længere sigt gerne skal op på 10-12 arbejdspladser. Firmaet åbner med fem-seks ansatte.

- Vi har talt om det i et halvt år, fortæller Jan Lorentzen.

- Jes ringede til mig og spurgte, om jeg var interesseret, og det var jeg. Situationen var den, at jeg arbejdede i København og ville egentlig gerne hjem til Vest- og Midtsjælland igen. Jes havde så god gang i husene, at han ikke fik tid til at tage sig af de øvrige entreprenøropgaver, og derfor var der basis for et nyt firma, der kunne tage sig af den del.

Det mundede ud i, at Jes Pedersen stiftede Sorø Entreprenørfirma ApS., hvor Jan Lorentzen nu er direktør.

I Jes Pedersens entreprenørfirma er der i dag 38 ansatte. Firmaet støber 250 grunde om året, så der er nok at se til. Firmaet Carlsen & Nilous Eftfr. ApS. får også lov til at køre videre.

- Men der bliver ikke nogen egentlig aktivitet i det firma, siger Jan Lorentzen.

- Bortset fra, at Jes lejer nogle maskiner af mig.

- I Sorø Entreprenørfirma har vi primært Vest- og Midtsjælland som arbejdsområde. Vi udfører klassisk entreprenørarbejde med særlig vægt på kloakker og belægning, fortsætter han.

- Vi udfører lige gerne opgaver for »fru Jensen« som for det offentlige eller virksomheder. Vi klarer hele spektret.

Jan Lorentzen og Jes Pedersen var i ugens løb rundt i lokalområdet og præsentere det nye firma for kolleger, mulige samarbejdspartnere og også en del af dem, der kan blive fremtidige kunder.

- Jeg elsker ikke mindst det opsøgende arbejde, siger Jan Lorentzen.

- Egentlig skulle jeg kun have været i København i seks uger, men det blev til seks år. Jeg har netop afsluttet en stor opgave på 55.000 kvadratmeter på Herlev Hospital, så hvis jeg sagde nej tak til nye opgaver, passede det at åbne det nye firma nu. Og faktisk må jeg indrømme, at jeg har savnet kontakten til lokalområdet.

Jes og Jan har kendt hinanden i en længere årrække, ligesom de jævnligt har mødt hinanden på golfbanen. De har samme tilgang til både jobbet og livet, ligesom de også taler samme sprog, når det handler om både humoren og måden at drive virksomhed på.

- Jeg så et sted en, der sagde: At være entreprenør er optimismens sejr over den sunde fornuft, siger Jan Lorentzen.

- Der skal en god portion gå-på-mod og fanden-i-voldskhed til. Det har vi.