To elever deltager på talentcampen

- Vi er glade for at få den her mulighed. Det er rart, når ens lærer synes, man kan noget specielt og er egnet til sådan en tur. Det får også en til at gå mere op i det. Vi glæder os rigtig meget til campen, men vi er også lidt spændte på, hvem de andre er. Om de sådan super gode i forhold til os og sådan, fortæller de to elever fra Sorø.