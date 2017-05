Se billedserie Som indehavere af både Sejers Konditori og Emils Chokolade, er der fart over feltet i den lille familie. Her ses Pia Juul Larsen og Martin Larsen sammen med deres to børn, Lærke og Thobias. Foto: Merete Jensen

Ti års fødselsdag i Sejers Konditori

Sorø - 30. maj 2017 kl. 12:27 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Tænk, det er ti år siden, at vi overtog Sejers Konditori. Det er næsten ikke til at fatte. Årene er godt nok gået stærkt, siger Pia Juul Larsen. Hendes mand, Martin Larsen, nikker samstemmende.

Det unge ægtepar på henholdsvis 33 og 38 år har til august været gift i tolv år, og de har sammen børnene Thobias på seks år og Lærke på fire. Thobias glæder sig, for han skal snart starte i skole på Sorø Privatskole.

- Vi boede egentlig i et hus i Fensmark, men havde længe været på udkig efter et bageri, så da Martins faster fortalte, at bageriet i Sorø var til salg, så solgte vi alt for at flytte til Sorø. Det har vi aldrig fortrudt, siger Pia Juul Larsen til Sorø Avis.

Martin Larsen blev uddannet bager i 2000, og mens nogle kaster sig over kageproduktion, har Martin en forkærlighed for brød. Det er nok heller ikke at gå for vidt, hvis man kalder hans entusiasme for »en passion«.

- Brød er levende, og det er helt fantastisk at finde ud af, hvordan ingredienserne kan arbejde sammen til et unikt produkt. I øjeblikket »nørder« jeg med et brød uden gær. Altså et specialbrød som er bagt på surdej lavet på økologiske æbleskræller. Man kan faktisk godt købe det i butikken allerede nu, siger han med et smil.

Og netop denne store interesse for brød har også givet ekko i branchen. Hele ni flotte priser er det foreløbig blevet til. Så det er ikke uden grund, at kunderne kommer i butikken for at få pakket brød til børn som er bosat i USA, eller at flere vælger at tage »Sejers-brød« med på ferie til udlandet.

- Det gør os da utrolig stolte. Men det var en ekstra stor oplevelse, da en mor bad os om at pakke brød til hendes søn som var udsendt i Afghanistan, siger Martin Larsen og fortsætter:

- Men næste mål er da helt klart at stå højest på skamlen til »Danmarks bedste brød« til september, siger han.

Pia Juul Larsen er oprindelig uddannet frisør, men hun blev i 2016 færdig med to uddannelser - som chokolatier og ismester. To uddannelser som går fint i spænd med parrets nyerhvervelse - Emils Chokolade i Storgade.

- Vi havde på forhånd talt om, at vi gerne ville producere lidt is, så da vi fik muligheden for at overtage Emils Chokolade den 1. februar 2016, sprang vi til. I dag tilbyder vi 18 varianter af kugleis og den ikoniske Emils softice, siger Pia Juul Larsen som har selve isproduktionen i Sejers Konditori.

Fra onsdag den 31. maj og resten af ugen vil der være forskellige specialtilbud, og man bedes bemærke, at butikken holder ekstraordinært lukket søndag den 4. juni fra klokken 14.00, da personale og familier er inviteret til jubilæumsfest.

- Selvom vi er ejere af Sejers Konditori, så er det i den grad vores ansatte, som har drevet stedet til dét, det er i dag. Derfor skal de også have en ordentlig fest, siger Pia Juul Larsen.

På selve dagen, torsdag den 1. juni, er der reception fra klokken 15.00 til 17.00, hvor der vil være lidt at spise og drikke.

Hele dagen vil der være tilbud på kransekage, bagt med lækker Odense Marcipan, og man kan være heldig at få et lille specialbagt brød med hjem som gave.