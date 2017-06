Se billedserie - Man kan ikke hæve servicen uden at sætte forældrebetalingen op, sagde Per Hovmand (K).

Takststigning stemt hjem

Sorø - 07. juni 2017 kl. 05:59 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ekstra penge til børnepasningsområdet giver øget forældrebetaling, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Forældrebetalingen er samlet set sat til 25 procent af den kommunale udgift. Når den kommunale udgift stiger, så stiger forældrebetalingen også. Gennemfører vi ikke det, sætter vi reelt procentsatsen ned. Man kan ikke kræve bedre service uden at sætte forældrebetalingen op.

Det sagde Konservative Per Hovmand, da taksterne i dagpasningen for 0-5 årige forleden var til debat i byrådet.

Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten stod nemlig sammen om at afvise, at forældrene skal betale mere for en kommunal vuggestue- og dagplejeplads.

- Vi ville gerne have tilført flere penge til mere personale i vuggestuerne, så vi havde skabt en serviceforbedring til gavn for alle dem, der benytter ordningen, sagde socialdemokraten Bettina Jensen.

- Den ændring, I gennemfører, vil mange ikke få nogen gavn af.

Rolf Clausen (V), der er formand for børn og undervisningsudvalget, var ikke enig.

- Det her er jo den måde, vi normalt gør det på, sagde han.

- Vi hæver niveauet i tilbuddet. Vi ansætter to nye dagplejere og skaber en mere fleksibel overgang mellem vuggestue/dagpleje og børnehave. Det løft medfører så også en øget forældrebetaling.

Socialdemokraten Anita Skjoldager Eskildsen anførte, at serviceforbedringen ikke er mærkbar for ret mange.

- Fleksibiliteten er ganske lille, og forældrene skal ansøge om at vente med at lade barnet rykke fra vuggestue eller dagpleje til børnehave, sagde hun.

- Og udvidelsen af dagplejen gavner seks-otte børn.

Heller ikke SF'eren Linda Nielsen kunne se den store serviceforbedring, og Anne Madsen (S) henledte opmærksomheden på, at takststigninger ikke er automatiske, men et udtryk for en politisk beslutning.

Rolf Clausen mente, at løftet vil kunne mærkes i langt større omfang, end rød blok fremførte, og borgmester Gert Jørgensen (K) undrede sig over, at en økonomisk indsprøjtning på 1,5 millioner kroner af nogen ikke anses som et løft.

- Vi er enige i, at det er et lille kvalitetsløft, men en stigning i forældrebetaling til vuggestue på 40 kroner om måneden er også en lille stigning, sagde Johannes Lumholt (NB).

- Hvis 40 kroner er et lille beløb, kan pengene jo også fint tages i kassen, replicerede Anita Skjoldager Eskildsen.

Men sådan blev det ikke.

Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Radikale Venstre stemte for takststigningen. Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten ønskede at tage pengene i kassen.

Stigningen betyder, at forældrebetalingen i den kommunale dagpleje stiger med 115 kroner til 2.620 kroner om måneden, mens en vuggestueplads stiger med 40 kroner til 2.972 kroner. Betalingen opkræves i 11 måneder om året - juli er betalingsfri.