Se billedserie Kyndelmisse Lysfest i Sorø plejer at være en kold og stemningsfuld fornøjelse. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Tag familien med til storslået lysfest

Sorø - 15. januar 2017 kl. 06:07 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er garanti for en smuk og intens oplevelse, når der inviteres til den 16. Kyndelmisse Lysfest i Sorø den 28. januar klokken 17 - 22, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Et lys i mørket har altid været dragende, men når Sorø-aktørerne går sammen og skaber en fem timer lang lysfest, hvor bygninger, figurer og smukke naturarealer henlægges som stemningsfulde kulisser, så er der tale om kunst. En oplevelse i særklasse for både store og små.

Men fejringen af kyndelmisse er også fortællingen om Mariæ Renselsesdag eller Kjørmes Knud - altså markeringen af, at halvdelen af vinteren er gået, og at lyset og varmen vender tilbage. Kyndelmisse falder hvert år den 2. februar og er knyttet til ældgamle varsler.

I Sorø venter et sandt overflødighedshorn af oplevelser. Aktører fra kulturelle- og kommunale institutioner, foreningslivet, private firmaer, pengeinstitutter og et hav af frivillige sørger for at dette enestående vinterarrangement kan gennemføres med et varieret og attraktivt program med hele 50 fristende kulturtilbud for både børn og voksne.

Da Kyndelmisse Lysfest er én af de største endagsbegivenheder i Sorø, så bør man - ud over lagvis af varmt tøj - også bevæbne sig med en god portion tålmodighed.

Både Akademigrunden, Storgade, Torvet, Sorø Sø, diverse porte, kældre, inde og ude - sagt med andre ord: Hele byen er på den anden ende i et spektakulært lyshav.

Turpas og adgangsbilletter kan købes i forsalg allerede nu for kun 50 kroner for voksne, mens beløbet på dagen vil være 75 kroner. Børn under 14 år går gratis ind til alt, og skal derfor ikke erhverve sig et turpas. Turpasset kan købes på Sorø Museum, Sorø Kunstmuseum, Victoria Teatret, Sorø Bibliotek & Bykontor samt på Dianalund Bibliotek.

På udvalgte rundvisninger kræves der - ud over et turpas - også en adgangsbillet som er gratis og skal hentes på selve dagen i Nordea på Storgade 22 fra klokken 16.15 og så længe lager haves. Husk at medbringe turpasset ved afhentning. Adgangsbilletterne gælder syv arrangementer, blandt andet til foredraget på Hauchs Physiske Cabinet og en stor del af rundvisningerne.

Hvis man vil vide mere om Kyndelmisse Lysfest, så kan man gå ind på hjemmesiden www.kyndelmisse.dk. Her kan man læse mere om arrangementerne.