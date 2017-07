Se billedserie Per Modin og Thomas Holm Jensen flankerer de fem seje cykelryttere fra Eritrea - og nu Soræ. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Syv Sorø-cykelryttere besejrede byernes by Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Syv Sorø-cykelryttere besejrede byernes by

Sorø - 14. juli 2017 kl. 08:57 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med stolthed i brystet og store smil vendte fem unge mænd fra Eritrea og to danskere fra Ung Sorø onsdag tilbage til Sorø igen. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Da de stod ud af bussen kunne de berette om en hård cykeltur fra Pedersborg til Paris. I alt cirka 1.300 kilometer skulle de have kørt, men mod vejrguderne kæmper selv de sejeste forgæves. Under to af etaperne, der ellers var på 130 kilometer om dagen, måtte gutterne af sikkerhedsmæssige hensyn stå af og lade sig transportere i minibussen.

- Vi måtte også stoppe uden for Paris, fortæller Thomas Holm Jensen, der sammen med Per Modin var leder på turen.

- Vores bil var så stor, at den ikke rigtig egnede sig til bykørsel, og Paris er faktisk heller ikke specielt cykelegnet. Så alt i alt fik vi kørt 1.080 kilometer.

Ud over uvejr mødte de to fra Ung Sorø og Amanuel Haile, Filmon Habteab, Keleab Temeldo, Samson Okubagabr og Haileab Gebre også en stegende hede på turen.

- Men solen måtte vi finde os i, fortæller Thomas Holm Jensen.

Projektet Tri 2 Fly tog sin spæde begyndelse i marts, men først i maj begyndte drengene at træne på rigtige racercykler. En uge inden afgang var en af deltagerne ude for et alvorligt styrt, men han blev klar og tog hele turen trods de smerter, han stadig havde.

- Vi gennemførte turen uden uheld af nævneværdig art, fortæller Thomas Holm Jensen.

- Ja, jeg og et par stykke mere var lige nede og kysse et par glatte brosten, men det var på et tidspunkt, hvor vi kørte meget langsomt, så der skete ingenting.

Formålet med projektet var blandt andet at lære drengene at sætte sig et mål, træne for at nå det og så gennemføre projektet og nå målet.

- Når man udfordrer sig selv både fysisk og mentalt, bliver man bedre til vedholdenhed og til at motivere sig selv. Det er noget, de unge kan bruge, både når det gælder uddannelse og fremtidigt arbejde, siger Thomas Holm Jensen.

Drengene har trænet uanset vind og vejr. De har holdt sammen, kæmpet både sammen og hver for sig og vist, at de kunne. Det er vigtigt, når man skal være klar til uddannelse eller job.

- Vi er glade for, at det her har kunnet lade sig gøre via Ung Sorø, siger Thomas Holm Jensen.

- Jeg håber, det er noget, vi kan fortsætte, så vi også næste år kan gennemføre et lignende projekt. Så må vi se, hvem der vil med, siger Thomas Holm Jensen.

Cykelrytterne tog minibussen hjem, og Thomas Holm Jensen kan fortælle, at kræfterne da var brugt op, så der blev ikke larmet meget i bussen.