Syrer fik hjælp på akademiet

- Eleverne henvendte sig til mig, fordi de var nervøse for, at han var kommet til skade og lå et sted uden at få hjælp.

- Men eleverne har været meget tålmodige og meget forstående overfor, at der her er tale om et menneske, der skal have hjælp. Derfor roste jeg også eleverne ved fællessamlingen onsdag. Eleverne har faktisk udvist et kæmpe overskud, og det er bestemt rosværdigt.