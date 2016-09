Supermarked strammer op efter stort tobaks-tyveri

Butiksdetektiven var desværre ikke til stede, da der torsdag i sidste uge skete et større - og formentlig - professionelt tyveri fra butikkens lager. Der blev stjålet tobaksvarer for 38.000 kroner, fortæller uddeler Kenneth Hansen.

Der var sandsynligvis tre tyve om opgaven: Èn der var henne ved kassen for at tage opmærksomheden fra en ansat, én der gik ind på lageret, og én som stod klar ved butikkens bagindgang til lageret for at tage imod varerne og putte dem i en bil.

- Det bliver besværligt for mit personale, og det er surt for dem, at de fremover skal rende meget frem og tilbage, men det er ikke noget at gøre ved det: Vi er nødt til at stramme yderligere op efter tyveriet fra lageret, siger uddeleren til DAGBLADET Ringsted og Sjællandske.