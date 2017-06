Se billedserie Thor Valdemar Larsen, Kasper Højlund Nielsen og Mads With Raaschou og deres seks klassekammerater havde en oplevelsesrig tur til Krakow. Foto: Bjarne Stenbæk

Supercentret på Stenlille Skole kom tæt på 2. Verdenskrig

Sorø - 07. juni 2017 kl. 10:17 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Besøg i Krakow gav eleverne et indblik i forholdene i KZ-lejrene. Det skriver Sorø Avis.

Et besøg i en koncentrationslejr giver altid stof til eftertanke. Sådan er det også for 13-årige Mads With Raaschou, 15-årige Kasper Højlund Nielsen og 13-årige Thor Valdemar Larsen. De er elever på Stenlille Skoles supercenter, der især tager sig af elever med diagnoser indenfor autismespektrum forstyrrelser samt ADHD. De tre var for nylig med på supercentrets tur til Krakow.

Her besøgte de unge både Auschwitz og den tilknyttede »udryddelseslejr« Birkenau, der under 2. Verdenskrig var to af de berygtede tyske KZ-lejre - i vid udstrækning befolket af jøder.

- Det er jo forfærdeligt, men det er godt at kende historien, så på den måde er det også interessant, siger de tre - og Thor føjer til, at han godt nok stod af, da eleverne skulle se et gaskammer. Det var for voldsomt.

- Men vi har arbejdet med 2. Verdenskrig, og netop i og omkring Krakow kan man opleve meget, siger de tre, der også så den jødiske kirkegård og byens jødiske kvarter.

Alt gik dog ikke op i 2. Verdenskrig. Stenlille-eleverne besøgte også den berømte saltmine ved byen. Den var aktive indtil 1996.

- Nu udvinder de salt af vand, fortæller Kasper, der ligesom de to andre også havde salt med hjem som souvenir.

Krakow er en relativt stor kultur- og uddannelsesby, og Stenlille-klassen gjorde blandt andet store øjne, da de oplevede et stort optog på Norges nationaldag 17. maj. Det var sat i værk af norske studerende i byen.

Ni elever og fire lærere var med på turen, som eleverne selv samlede penge ind til ved at stå for en madbod på skolen. I alt 27.000 kroner kom på i kassen via dagens ret og andre lækre ting, eleverne kunne købe.

- Det er ret billigt at tage til Krakow, fortæller drengene, der var i den polske by i fem dage.

- Hverken flybilletter, ophold eller mad koster særlig meget, og der er rigtig meget at opleve.