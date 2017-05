Sundhedshus dyrere end ventet

Realiseringen af ét stort kommunalt sundhedshus på Dr. Kaarsbergsvej er rykket et skridt nærmere, men også et skridt, der fordyrer projektet.

To af de fordyrende elementer er der ikke så meget at gøre ved, for det er ting, der skal være i orden, og ting, der skulle have været kalkuleret med i første omgang, påpeger formand for social- og sundhedsudvalget, Lars Schmidt (DF).