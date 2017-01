Succes-virksomhed har købt den gamle skole

- Vi var på jagt efter et sted, hvor der også var mulighed for at udvide med flere ansatte, fortæller Jørgen T. Rheinlænder, der synes, at placeringen i Bjernede ved Sorø er helt perfekt. Han er netop gået uden om et egentlig industriområde og har søgt målrettet efter et sted med boliger tæt på.