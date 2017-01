De 10 talentfulde skoleelever blev undervist her på Skolevej. Det var også her, de overnattede, mens de var på forfatterskole. Foto: Anders Ole Olsen

Strunge inspirerer de unge talenter

10 folkeskoleelever er i denne uge blevet præsenteret for gamle og nye litterære værker, der har udfordret dem og givet næring til deres særlige talent. Det er de blevet på en forfatterskole under Ung Sorø.

- Jeg læser ikke mange bøger, men jeg klarer mig meget godt alligevel i skolen, og så synes min lærer, jeg kunne have godt af at komme på forfatterskole.

- Alle, der læser, har behov for at blive præsenteret for noget, der overrasker. Det gælder også for de unge talenter. Derfor har jeg fundet nogle forfattere, som jeg synes udfordrer dem: Alt fra Karen Blixen og Tove Ditlevsen til Michael Strunge og Hemingway, men også nyere forfattere som Caspar Eric og Ronnie Andersen, fortæller Vibeke Bækkelund Lassen, der håber, at eleverne går hjem med appetit på meget mere litteratur.