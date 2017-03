Antallet af langtidsledige i Sorø faldt sidste år med 1/3. Foto: Thomas Olsen

Stort fald: Langt færre langtidsledige i kommunen

Sorø - 03. marts 2017 kl. 10:40 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af langtidsledige i Sorø Kommune er faldet fra 138 til 88 personer i løbet af ét år. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Der er sket et stor fald i antallet af langtidsledige borgere i Sorø i løbet af 2016. Fra at have 138 langtidsledige i kommunen ved udgangen af 2015, er tallet faldet til 88 personer i slutningen af 2016. Det viser en opgørelse over ledighed i kommunen, som forvaltningen har udarbejdet.

Det vil sige, at der nu er en tredjedel færre langtidsledige i Sorø end for et år siden, og den udvikling glæder Anne Madsen (S), formand for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget.

- Vi er godt tilfredse med faldet i langtidsledigheden. Samfundsøkonomisk er det en gevinst hver gang, der er nogen, som rykker fra ledighed og til arbejde, og det er også godt som menneske at rykke væk fra langtidsledighed, siger hun.

Langtidsledige er personer på kontanthjælp eller dagpenge, som er vurderet til at kunne tage et arbejde, men som har været uden beskæftigelse i mere end 80 procent af tiden de foregående tolv måneder.

Gruppen er meget vigtig at have fokus på, for er man længe væk fra arbejdsmarkedet, så bliver det sværere at komme tilbage igen. Sådan lyder vurderingen fra Kenneth Damsgaard Hyde, chef for Arbejdsmarked og Borgerservice i Sorø Kommune.

- Hvis man har været ledig i længere tid, er det svært at komme tilbage. Har man været sygemeldt i lang tid, er der øget sandsynlighed for, at man ikke kommer tilbage på ordinære vilkår, og det samme gælder, hvis man har været langtidsledig, siger han.

Blandt gruppen af langtidsledige finder man særligt personer, som er oppe i årene, ligesom ufaglærte også har øget risiko for at gå ledige i længere perioder, forklarer Kenneth Damsgaard Hyde.

- Der er hele tiden stigende kompetencebehov på arbejdsmarkedet, og bliver man ikke opkvalificeret, så kan det være svært at få job, siger han.

Derfor har jobcenterets ansatte haft særligt fokus på området, og det har altså givet pote, er Kenneth Damsgaard Hydes vurdering.

- Vi har en opsøgende enhed, som har kontakt med virksomhederne og sørger for, at de får den arbejdskraft, de har behov for, og de spiller en vigtig rolle i udviklingen, siger han.

Antallet af langtidsledige er faldet samtidig med, at det generelt går den rigtige vej med beskæftigelsen i kommunen.

Til sammenligning faldt det samlede antal personer på enten kontanthjælp eller uddannelseshjælp med 28 procent fra august 2015 til august 2016 i Sorø Kommune.