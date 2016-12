Se billedserie Annette Raaschou van der Star (S) tror ikke, at det er lovligt at pålægge borgeren udgift til luftrenser. Det er kommunens opgave og udgift, mener hun. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Storrygere skal betale ekstra for hjemmeplejebesøg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Storrygere skal betale ekstra for hjemmeplejebesøg

Sorø - 22. december 2016 kl. 18:08 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De kommunale hjemmehjælpere skal ikke være tvunget til at gå på arbejde i røgfyldte hjem.

Derfor har et flertal i byrådet nu besluttet, at rygende hjemmehjælpsbrugere, der ikke er i stand til at lufte tilstrækkeligt ud, skal have installeret en luftrenser.

Kommunen betaler for luftrenser og installering, men rygeren skal hver måned betale 250 kr. i leje af renseren.

Sorø er den anden kommune i landet, der indfører den regel, som der i øvrigt er opbakning til fra Kommunernes Landsforening.

Men der er ikke enighed i byrådet om, hvorvidt det er efter reglerne at pålægge borgeren en sådan udgift.

S, SF, Enhedslisten og Radikale mener det ikke. De mener, at det er kommunen, der skal sørge for rent arbejdsmiljø for sine ansatte og dermed også må bære omkostningen ved det:

- Hvis en borger har MRSA, skal der også bruges værnemidler, som f.eks. handsker. Det betaler kommunen, mener Annette Raaschou van der Star (S).

Enhedslistens Grethe Kistrup Møller er enig:

- Luftrensere er en udgift på linje med kitler og engangshandsker. Jeg er imod, at borgere, der har behov for hjemmehjælp, skal pålægges yderligere udgifter. Det er helt skudt ved siden af. Der er et problem, der skal løses, men det er kommunens og ikke borgerens problem.

Hos det borgerlige flertal, der går ind for brugerbetalingen, er holdningen en anden:

- Har borgerne ikke også en forpligtigelse overfor vores personale. Det er jo ikke et tag-selv-bord, kommenterede Bo Christensen (K).

- Det er kun ret og rimeligt, at de skal betale. Hvorfor skal andre borgere betale for dem, der vil ryge, sagde Tommy Borlund Olsen (V).

- Vi har som mennesker ret til at gå i hundene, men det har konsekvenser. Man skal kun spare to cigaretter om dagen for at have råd til leje af luftrenseren, sagde Mogens Schwensen (K).

Det fik Annette Raaschou van der Star til at indskyde:

- Hvad med dem, der er overvægtige eller alkoholikere? Og for mange af disse borgere er det ikke bare lige at holde op med at ryge. Jeg kan da også komme i tanke om nogle her i byrådet, der flere gange har forsøgt at holde op, sagde hun, hvorefter alle kiggede grinende på Lars Schmidt (DF), der netop er en ryger, der forsøger at holde op.

I alt regnes der med, at der er godt 60 hjemmehjælps-brugere, der på grund af fysiske eller psykiske skavanker er ude af stand til at sørge for et tåleligt arbejdsmiljø for hjemmehjælperen.

Da hele ideen med at pålægge borgeren udgifter til luftrenser som nævnt er helt ny i kommunal regi, ved ingen med sikkerhed, om kommunerne har ret til det.

Det kræver, at der er en borger, der klager og får prøvet sin sag.

Den uvished fik dog ikke flertallet til at tøve:

- Jeg mener godt, at vi kan beslutte dette, men vi kan tage det op igen, hvis det viser sig ikke at være lovligt. For vi indfører naturligvis ikke noget, der ikke er lovligt, sagde borgmester Gert Jørgensen (K).