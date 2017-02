Afsporing af tog har ført til mange materielle skader. Mens det defekte spor er spærret og det afsporede tog holder stille, fortsætter togtrafikken som normalt, oplyser Lokaltog A/S.Foto: Privat

Store skader efter afsporet tog

Sorø - 13. februar 2017 kl. 14:30 Af Jeppe Jul Garnak Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der skete omfattende materielle skader, da et tog kørte af sporet fredag eftermiddag ved Ruds Vedby Station i Sorø. Det fortæller Røsli Gisselmann, administrerende direktør hos Lokaltog A/S, som står for togdriften på strækningen.

- Der er sket mange materielle skader, siger hun til DAGBLADET og Sjællandske.

Heldigvis kom ingen af de i alt otte personer som var i toget til skade, tilføjer hun.

Tølløsebanen har kun ét spor, men ved Ruds Vedby Station, hvor toget blev afsporet, deler sporet sig i to. Det betyder, at togtrafikken fortsætter som normalt, selvom det afsporede tog stadig holder i det ene spor.

- Derfor påvirker det ikke trafikken, siger Røsli Gisselmann.

Hun understreger samtidig, at der ikke er grund til at være bekymret for at køre med togene på Tølløsebanen.

- Man må ikke være bekymret. Vi bruger ikke det spor, før vi har gået det helt igennem, siger direktøren.

Hun tilføjer samtidig, at det er sjældent, at et tog kører af sporet.

- Det er meget usædvanligt. I de 12-15 år jeg har været her, har jeg ikke oplevet det før, siger Røsli Gisselmann.

Havarikommissionen rykkede fredag eftermiddag ud for at undersøge årsagen til afsporingen, og mens undersøgelsen foregår, ønsker Lokaltog A/S ikke at kommentere årsagen til uheldet.

- Det har vi ikke nogen mening om, mens havarikommissionen arbejder, siger Røsli Gisselmann.

Fredag aften blev det afsporede tog løftet tilbage på sporet, hvor det altså fortsat holder.

- Toget fik vi tilbage på sporet klokken halv ti fredag aften, og nu har vi nogen nede at kigge på det, siger Røsli Gisselmann.

