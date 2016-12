Gert Jørgensen vil ikke trække ansøgningen, men der bliver kamp om solcellerne. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Stor usikkerhed om solceller Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor usikkerhed om solceller

Sorø - 25. december 2016 kl. 13:02 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver ikke så lige til for Sorø Kommune at få lov til at gennemføre det solcelle-projekt, som politikerne har sagt ja til. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

I alt ønsker Sorø at bruge 6,25 millioner kroner på at forsyne fem kommunale bygninger med solcelleanlæg. Det handler om den nye Frederiksberg Skole, Stenlille Hallen, Frederiksberg Hallen og skolens bygning 7, Sorø Rådhus samt biblioteket og kulturhuset i Dianalund.

Et bredt flertal i Folketinget - V-LA-K-regeringen, DF, S, R og SF - har nemlig valgt at suspendere ordningen, og det skyldes det, der af Energi-, Klima- og Forsyningsministeriet betegnes som et stormløb fra kommunernes side.

Hvis alle ansøgninger om solcelleanlæg blev godkendt, ville der blive tale om en merudgift på 4,5 mia. kr. over støtteperioden, og det kan partierne på Christiansborg ikke finde finansiering til.

Der ligger nu 44 ansøgninger svarende til ca. 1.660 MW vedrørende en overgangsordning fra 2015 relateret til pristillæg til elektricitet fremstillet fra solcelleanlæg. Til sammenligning havde Energinet.dk pr. 18. december 2016 truffet positiv afgørelse i 73 ansøgninger svarende til i alt 7,9 MW.

- På trods af den melding, vi har fået, har vi ikke opgivet håbet om at kunne gennemføre planen i Sorø Kommune, siger borgmester Gert Jørgensen (K).

- Der bliver helt sikkert kamp om det, men vi håber på, at man vil tilgodese bæredygtigheden. Vi blev jo tilgodeset i forbindelse med tilskuddene til bredbåndsløsninger, fordi der var mest fornuft i at vælge den løsning, så vi håber også fortsat, at vi kommer i betragtning til solcelleanlæggene. Vi trækker i hvert fald ikke vores ansøgning.