Sognepræst Judith Kobbeltvedt Madsen har fulgt 18 flygtninge fra asylcenteret i Dianalunds konvertering til kristendommen.

Stor gruppe flygtninge er blevet kristne

Sorø - 28. februar 2017

Trods risiko for udstødelse bliver flygtninge i Sorø døbt og konverterer til kristendommen. Sidste år gik knap 20 flygtninge fra asylcentreret i Dianalund til dåbsforberedelse. Det fortæller Judith Kobbeltvedt Madsen, sogne- og asylpræst i Dianalund.

- Vi har haft et stort dåbshold på flere end tyve flygtninge, som blev undervist og døbt i Slagelse. Langt størstedelen af dem boede i Dianalund, siger hun til DAGBLADET og Sjællandske.

En del af flygtningene havde kendskab til den kristne tro fra deres hjemland, og nogle havde endda været kristne i hemmelighed, inden de kom til Danmark. Andre konverterede fra Islam, fortæller sognepræsten.

- Der var både folk, som havde levet i skjul som kristne, og andre der havde været muslimer og ville konvertere, siger Judith Kobbeltvedt Madsen.

Før flygtningene kunne døbes, skulle de igennem forberedelser, som minder meget om klassisk konfirmationsforberedelse.

- Vi kræver 10-12 gange undervisning, og så kom de derudover til bibelstudie. Undervisningsforløbet tog op til et halv år og samtidig mødtes de jævnligt til kirkegang, siger Judith Kobbeltvedt Madsen.

Som del af dåbsforberedelsen blev flygtningene fortalt om risikoen ved at lade sig døbe. At konvertere kan nemlig være ilde set. Det forklarer Michael Rønne Rasmussen, som er koordinator for flygtninge- og asylpræsterne i Roskilde Stift.

- Man skal vide, hvad man risikerer, hvis man bliver sendt tilbage efter at være konverteret, siger han.

Derfor gik nogle af flygtningene fra Dianalund også til dåbsforberedelse i hemmelighed, fortæller den lokale sognepræst Judith Kobbeltvedt Madsen.

- Man kan blive hældt ud på asylcentret, hvis man er konverteret, og hvis rygtet når landsbyerne i deres hjemlande, så risikerer de, at familierne derhjemme kommer ud for noget, siger hun.

Fordi flygtningene løber en risiko for repressalier, er det også sognepræstens vurdering, at flygtningene oprigtigt tror på den kristne gud, og at de ikke blot konverterer for at forbedre deres chancer for at få ophold i Danmark.

- Det er en stor risiko de løber, så de ville ikke gøre det uden grund, siger hun.

Det er samtidig meget svært at vurdere andres tro, tilføjer Michael Rønne Rasmussen.

- Man kan ikke måle folks tro, det er ligeså umuligt for præsterne at vurdere oprigtigheden i flygtninges tro, som det er at måle alle andres tro, siger han.

Alligevel var der dog to flygtninge på holdet fra Dianalund, som kirken endte med ikke at døbe.

- Der har måske været en enkelt eller to, hvor vi har været i tvivl, om de gjorde det for at hjælpe deres asylsag. Og der var et par stykker, som vi endte med at måtte sige nej til, siger Judith Kobbeltvedt Madsen.

I modsætning til sidste år er der i begyndelsen af 2017 færre flygtninge, som er begyndt til dåbsforberedelser i Sorø og omegn.

- Der kommer færre til, og flere bliver rykket meget rundt mellem centrerne, siger Judith Kobbeltvedt Madsen.

Derfor kan de ikke få en stabil kirkegang med en fast præst, og det får tallet af konverterende flygtninge til at falde, vurderer hun.