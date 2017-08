Politiet anser det nu for mest sandsynligt, at det var en person, der kylede en betonklods mod en bus på motorvejen søndag. Foto: Bjarne Stenbæk

Stenkast mod bus: Mørkklædt person set af tre vidner

Politiet mener nu, at der er størst sandsynlighed for, at den betonklods, der søndag ramte en bus på motorvejen ved Sorø, blev smidt af en person. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

- Nej, for der er en kant nederst på broen, der umuliggør det. Vi kan ikke 100 pct. udelukke, at en lastvogn med højt læs, kan have tabt noget ud over broen, men vi anser det nu for mest sandsynligt, at stenen er kastet.