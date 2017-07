Se billedserie Dennis Vincent Johansen er holdkaptajn for DBI Plastics firmahold, når »Stafet for Livet« skydes i gang den 9. september. Foto: Hans Jørgen Johansen

Stafet for Livet sætter tilværelsen i perspektiv

Sorø - 21. juli 2017 kl. 19:50 Af Merete Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På trods af sommerferieperioden er der travlhed hos DBI Plastics i Stenlille. Medarbejderne er koncentrerede ved deres arbejdsstationer, og i mellemtiden knokler håndværkere med at skabe nye forhold for de ansatte - deriblandt en ny kantine.

Ret utraditionelt har virksomheden i år droppet deltagelsen i det traditionsrige DHL. DBI Plastics har besluttet, at man hellere vil koncentrere medarbejderindsatsen på »Stafet for Livet« i Sorø.

Dennis Vincent Johansen har arbejdet 26 år i DBI Plastics og efter sommerferien skifter han arbejdsfunktion fra opstiller til koordinator. Men Dennis har også valgt at være holdkaptajn for virksomhedens »Stafet for Livet«-hold - nøjagtig som han var det sidste år.

- Det er tredje år at DBI Plastics er med i Stafet for Livet, og jeg var selv tilmeldt vores første hold i 2015. Det slog mig i løbet af arrangementet, hvor meget Stafet for Livet sætter tilværelsen i perspektiv. Det er en sag som er vigtig at bakke op om. Derfor valgte jeg sidste år at blive holdleder - og det fortsætter jeg med at være igen i år, siger han.

DBI Plastics ledelse bakker også økonomisk op omkring de deltagende medarbejdere, for både tilmelding, forplejning og teltleje tager virksomheden sig af.

- Vi har her i virksomheden også været ramt af cancer, og når en kollega bliver syg, så påvirker det også de øvrige på arbejdspladsen. Under Stafet for Livet bliver man virkelig bevidst om, at mens vi andre kan gå hjem og lukke døren, så har cancerpatienterne og deres pårørende ikke den mulighed. De skal leve i frygten og uvisheden, siger han.

Dennis Vincent Johansen har selv haft sin hustru Tatiana og parrets to børn på 5 og 6 år med til arrangementet, og det gjorde større indtryk end forventet.

- Da min hustru og børnene var taget hjem for at sove, og jeg gik på banen om natten med lys og de øvrige deltagere omkring mig, da blev jeg pludselig meget bevidst omkring angsten for at miste, og hvor vigtigt det er, at man som privatperson - og som firma - bakker op om sådan et tiltag.

DBI Plastics har allerede tilmeldt medarbejderholdet, og medarbejderne er så småt ved at tilmelde sig. Dennis Vincent Johansen regner dog med, at han vil give sine kolleger en »kærlig påmindelse«, når de er vendt tilbage fra ferie. Dog holder han fast i, at deltagelsen skal være af lyst - ej af tvang.

- Vi plejer at have en god medarbejderopbakning, og det giver et rigtig godt sammenhold som ikke kun varer i det døgn, Stafet for Livet varer, siger han.