Sprogklassen hjælper børn med særlige behov for undervisning.

Sprogklassen ventes nedlagt

Sorø - 07. februar 2017 kl. 05:54 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fagcentret indstiller, at sprogklassen lukkes pr. 1. august i år. Der går kun otte elever, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Kommunes sprogklasse, der tager sig af elever med sproglige vanskeligheder, står til at blive nedlagt pr. 1. august i år. Der er nu kun tilmeldt otte elever i klassen, der hører hjemme på Pedersborg Skole, og det ser ikke ud til, at der sendes nye elever i klasse efter sommerferien. Da sprogklassen kørte på sit højeste, var der 25 elever.

Derfor indstiller Fagcenter Børn og Familier til politikerne i børn og undervisningsudvalget, at klassen lukkes. Samtidig skal der i dialog med de forældre, der i dag har bør i sprogklassen, findes andre løsninger for skoleåret 2017-18, og så mener forvaltningen også, at der til kommunens specialteam tilknyttes mere kapacitet på tale-høre-konsulent-området, så skolerne kan få mere bistand til opgaven.

Sagen behandles på børn og undervisningsudvalgets møde tirsdag eftermiddag.

To af de forældrepar, der i øjeblikket har et barn i sprogklassen, advarer imod en lukning.

Både Heidi Nygård Nielsen og Claus Lyne Rasmussen og Tanja Saamkopf Jakobsen, der skriver på begge forældres vegne, fortæller, hvordan sprogklassen har øget selvtilliden hos børnene, der er blevet mere udadvendte og gladere, ligesom de mestrer sprog og kommunikation langt bedre end før. De frygter, at børnene i en almindelig skoleklasse vil blive tabt. Førstnævnte forældrepar foreslår, at de børn, der i øjeblikket benytter sprogklassen, bliver der, til de ikke længere har behov for den ekstra støtte.

De skoler, der har afgivet høringssvar, er uenige. Ruds Vedby Skole har ikke benyttet sprogklassen, så nedlæggelsen tager man til efterretning. Det gør Holbergskolen også, men her udtrykker man dog bekymring over, om sprogklassens kompetencer bredes ud til hele kommunen.

Sorø Borgerskoles bestyrelse udtrykker bekymring over, om den faglige ekspertise kan bevares i kommunen, når klassen nedlægges. Borgerskolen peger også på, at det skal sikres, at børnene får den hjælp, der er nødvendig.

Pedersborg Skoles MED-udvalg og bestyrelse går ind for, at sprogklassen bevares. Man mener, at man i stedet for at nedlægge klassen, kan tilpasse personalet til det aktuelle behov. Skolen peger på, at det hurtigt kan blive dyrere at henvise elever til tilbud uden for kommunen end at opretholde sin egen sprogklasse, og så er man bekymret for, om Sorø Kommune vil miste den kompetence, kommunen har på området i dag.

Sektorudvalget for Skole og Daginstitution anbefaler en nedlæggelse af sprogklassen. Udvalget peger på, at det vil være i tråd med den inkluderende praksis, der er gældende på skoperne og er i overensstemmelse med de politiske ønsker. Udvalget anbefaler dog, at der tilknyttes en høre-tale-konsulent til specialteamet under »Stærke Børnefællesskaber«. Her kan skolerne så søge råd og vejledning.

Endelig anbefaler Handicaprådet nedlæggelsen. Rådet mener, at det er bedst, at børn, der har behov for særlig sprogstimulering, bedst får hjælpen på egen skole og dermed bliver i nærmiljøet. Rådet anbefaler også, at der er mulighed for at tilkøbe ekstra talepædagogisk bistand.