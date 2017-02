Formanden for børn og undervisningsudvalget, Rolf Clausen (V), er glad for, at der fagligt og økonomisk er fundet en løsning, der betyder, at sprogklassen kan bevares. Foto: Jens Wollesen

Sprogklassen bliver bevaret

Sorø - 08. februar 2017

Børn og undervisningsudvalget fik forud for udvalgsmødet tirsdag forelaget en ny økonomisk beregning. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

kommunen: De otte familier, der benytter sprogklasen på Pedersborg Skole, kan ånde lettet op. Egentlig var der forud for mødet i børn og undervisningsudvalget tirsdag lagt op til, at klassen skulle nedlægges, men forud for udvalgsmødet tirsdag lagde Fagcenter Børn og Familier en ny økonomisk beregning på bordet, og den betød, at udvalget i enighed kunne træffe beslutning om, at klassen opretholdes.

- Det er jo en sag, der har konsekvens for en række familier, så derfor har vi arbejdet meget med den - og altså heldigvis fundet en løsning, siger udvalgsformand Rolf Clausen (V).

- Det er fint nok, at fagcentret peger på et område, når det viser sig, at økonomien ikke hænger sammen, men vi lytter naturligvis også til de høringssvar, der kommer ind, og vi er glade for, at det lykkedes at finde en model, der er god fornuft i både fagligt og økonomisk.

Sprogklassen tager sig af elever med sproglige vanskeligheder af forskellig art. I sprogklassen får eleverne ekstra støtte til at overvinde de sproglige vanskeligheder, og i høringssvarene peger to forældrepar på de gode resultater, børnene opnår i sprogklassen. Det såkaldte MED-udvalg på Pedersborg Skole samt skolebestyrelsen peger på, at det burde være muligt at tilpasse personalet til det aktuelle behov - og at det hurtigt kan blive dyrere at henvise elever til tilbud udenfor kommunen. Både Holbergskolen og Sorø Borgerskole udtrykker også bekymring over, om den faglige ekspertise ved en nedlæggelse af sprogklassen kan bevares i kommunen.

Fagcenter Børn og Familier ønskede i sin indstilling til udvalget, at klassen skulle lukkes pr. 1. august 2017. Samtidig skulle der så i dialog med de forældre, der i dag har børn i sprogklassen, findes andre løsninger for skoleåret 2017-18, ligesom kommunens specialteam skulle have tilknyttet mere kapacitet på tale-høre-konsulent-området, så skolerne kunne få mere bistand til opgaven.

Også Sektorudvalget for Skole og Daginstitution samt Handicaprådet anbefalede en nedlæggelse af klassen - dog naturligvis med behørig hjælp til eleverne på »egen« skole.

Der går i dag otte børn i sprogklassen, der dækker flere klassetrin. Da ordningen kørte på sit højeste, var der 25 elever i klassen.