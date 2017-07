Spritbilist var årsag til ulykke

Den 27-årige mand viste sig at have en promille en god del over det tilladte, ligesom han også gav udslag for både cannabis og kokain.

Manden havde heller ikke noget gyldigt kørekort, for det var han blevet frakendt tidligere. Han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer og for kørsel i frakendelsestiden.