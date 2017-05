Se billedserie Ole Ring og sportsrådet vil komme med et oplæg, der ikke kun handler om at fordele det såkaldte rådighedsbeløb på 200.000 kroner. Foto: Anders Ole Olsen

Sportsrådet vil have genoplivet folkeoplysningsudvalget

Sorø - 25. maj 2017 kl. 11:57 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne vil se positivt på forslaget - hvis det handler om andet end penge.

Ved kommunesammenlægningen blev folkeoplysningsudvalget nedlagt. I stedet er der senere kommet et folkeoplysningsråd, men rådet er udelukkende et høringsorgan. Det har ingen kompetencer og intet budget. Det er Sorø Sportsråd ikke tilfreds med, og det var et af de spørgsmål, politikerne skulle tage stilling til, da de politiske partier tirsdag aften i Sorø Hallen var til møde med rådet.

- Sorø Kommune er en af de efterhånden få kommuner, der ikke har genoplivet folkeoplysningsudvalget, sagde sportsrådets formand, Ole Ring.

- Vi mener, at beslutningerne skal lægges ud i det yderste bæredygtige led, og derfor ønsker vi at få genoplivet udvalget.

Fra politisk hold deltog Jørgen Larsen (V), Bo Christensen og Carsten Petersen (K), Jakob Meibom (S), Lars Schmidt og Henrik Kjølby Pedersen (DF), Arne Juel Jensen (SF) og Grethe Kistrup Møller (ENH).

Politikerne bed ikke lige til bolle på det forslag, men der var dog enighed om, at er det noget idrætten, friluftsorganisationerne og oplysningsforbundene kan blive enige om, vil man se positivt på det. Men det skal altså handle om andet end at dele de 200.000 kroner fra det såkaldte rådighedsbeløb ud.

Også en opgradering af fagcentret må man se på. Sorø Kommune er nemlig også en af de få kommuner i landet, der ikke satser på sports- og friluftslivet. Der er ikke ansat en person i Sorø Kommune, der tager sig særligt af det område, så det kan også komme på tale, at der på fagcenter-niveau skal opgraderes.

Men der var også skepsis.

- Kultur- og fritidsudvalget har dialogmøder med både sportsrådet, TalentSport Sorø og foreningerne. Ved det seneste møde tilmeldte der sig kun to foreninger, så det måtte vi aflyse, sagde formanden for kultur- og fritidsudvalget, Jørgen Larsen (V).

- Jeg tror, det her er varm luft. Der er ikke opbakning til et folkeoplysningsudvalg. Jeg tror mest af alt, at det her handler om nogle få personer, der vil profilere sig selv.

Det afviste Ole Ring og føjede til, at han selv trækker sig tilbage som formand for sportsrådet på næste årsmøde.

- Det her handler om at give tillid og værdighed tilbage til foreningslivet, fortsatte han.

- I dag foregår alt for meget i det skjulte, og her er det netop sådan, at hvis du har forbindelserne i orden, kan du få meget mere igennem, end hvis du ikke har.

Ole Ring og John Stenbæk Christoffersen rundede debatten af med at love politikerne, at der kommer et oplæg fra sportsrådet.

