Sportsrådet ønsker sig en kommunal elite-definition

Sorø - 28. maj 2017 kl. 09:00 Af Bjarne Stenbæk

Sorø Sportsråd ønsker, at Sorø Kommune klart definerer, hvad der regnes som elite-idræt. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- I min tid som eliteidrætsudøver måtte eliten tage de skæve tider, sagde sportsrådets formand, Ole Ring, då rådet forleden havde besøg af de lokale politiske partier.

- I dag definerer flere og flere hold sig selv som elite. Det har blandt andet den konsekvens, at der til elitesport skal være færre deltagere i hallen, end der skal til breddeidræt, og på den måde skubber eliten jo bredden ud.

- Vi skal også tilgodese bredden, sagde Hele Wagner Holm fra SOR IF, der var enig i, at i Sorø kan man blot udråbe sig selv som elite.

- DGI og DIF har sat det mål op, at i 2025 skal halvdelen af danskerne dyrke idræt i en forening, og 75 procent skal være idrætsaktive. Det er også vigtigt for eliten, at der er en bredde at skabe eliteidrætsudøvere ud af.

Arne Juel Jensen (SF) slog fast, at SF ikke støtter eliten på bekostning af bredden.

- De senere år er der kommet flere spejdere end tidligere. Det skyldes ikke elite-spejdere, det skyldes i stedet dygtige ledere, sagde han.

- Derfor vil vi gerne skaffe flere penge til uddannelse af ledere til bredden

Bo Christensen (K) gjorde opmærksom på, at TalentSport Sorø blev skabt ved at tilføre området flere penge - der var ikke tale om, at eliten tog penge fra bredden.

Han pegede på, at i Ringsted spiler flere floorball på grund af Benløses danske mestre.

- Det skaber opmærksomhed hos børn og unge og er med til at holde dem i idrætten, sagde han.

- I Sorø Kommune kommer eliten ikke før bredden i halfordelingen, og vi har ikke oplevet, at kapacitetsproblemerne i hallerne skyldes eliten.

Enhedslistens Grethe Kistrup Møller mente ikke, at kommunen skal støtte eliten ud fra den kyniske vurdering, at kommunen kommer på Danmarkskortet eller kan brande sig på eliten.

- Netop Benløses floorballhold er stærkt integreret i lokalsamfundet. Det er en bedre årsag, sagde hun.

Også formanden for kultur- og fritidsudvalget, Jørgen Larsen (V), afviste, at eliten presser bredden ud, og han ønskede ikke nye regler for halfordelingen, men sekretær i sportsrådet og formand for

SOR IF, John Stenbæk Christoffersen, fastholdt, at sportsrådet ønsker klare regler.

- Team Danmark har ikke problemer med at definere elite, men i Sorø Kommune har vi ingen elitepolitik, sagde han.

- Og det er vore oplevelse, at går et bredde- og et elitehold efter samme træningstid, er det ikke bredden, der vinder.

- Vi skal lige sætte det i perspektiv. I Sorø Kommune er 90-95 af idrætten altså breddeidræt, sagde Bo Christensen.

Og Sorø Frejas formand, Martin Aaby, advarede imod at skrotte eliten.

- Børn i dag er små elite-projekter. Det er absolut noget, folk kigger på, når de skal bosætte sig, sagde han.

- Derfor er det sindssygt vigtigt, at vi viser, at vi også i Sorø kan meget mere end breddeidræt.

Inge Juhl fra vinterbadeklubben foreslog at lade et kommende folkeoplysningsudvalg lave oplægget til elite-definitionen.