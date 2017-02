- De små klubber kommer let i klemme i »samskabelsen«, siger sportsrådets formand, Ole Ring. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Sportsrådet: Samskabelse er bare et popord for udnyttelse

Sorø - 23. februar 2017

Sorø Sportsråd er ikke begejstret for den kommunale opfindelse. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Kommune vil i endnu højere grad end tidligere forsøge at skabe velfærd gennem frivillig arbejdskraft - og i øvrigt også i samarbejde med erhvervslivet. I baggrundsmaterialet for det punkt, der i øjeblikket behandlers i alle kommunens politiske udvalg, står der blandt andet:

»Samskabelse handler om, at det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet i højere grad skaber velfærd sammen i den betydning, at man benytter synergien mellem parternes styrker til at udvikle nye velfærdsindsatser og arbejdsformer sammen - på tværs af sektorer og sammen med borgerne.

Den store interesse for at inddrage civilsamfundet skyldes også, at det offentlige er presset på økonomien. Men netop i sådan en situation er det vigtigt at fastholde fokus på, at civilsamfundet med deres engagement kan være med til at skabe værdi og øget livskvalitet for alle borgere i kommunen.«

Indtil nu er der i den politiske behandling lagt op til, at idéen om samskabelse sendes i offentlig høring. Når det sker, skal byrådet ikke forvente, at den udmelding, der kommer fra Sorø Sportsråd, bliver positiv.

- Nej, helt ærligt. Samskabelse er jo bare et popord for udnyttelse, siger formanden for Sorø Sportsråd, Ole Ring.

- Kommunen forsøger at camouflere den egentlige hensigt. Nu skal blandt andet de frivillige idrætsledere åbenbart til at skrabe sponsorkroner sammen til forskellige kommunale projekter, som de også med arbejdskraft skal stå til rådighed for.

- Der ligger også en skævvridning i det her. De små klubber kommer i klemme, fortsætter han.

- Det er jo fint nok, at vi kan få kunstgræsbaner og andre goder omkring de store og resursestærke klubber, men de små foreninger lades i stikken af Sorø Kommune. Præcis, hvordan vi vil gribe den her sag an, har vi endnu ikke afklaret, men vi kommer naturligvis med kommentarer.

Et andet spørgsmål, som Sorø Sportsråd vil fokusere på, er folkeoplysningsrådet.

- Det er et demokratisk problem, at kommunen har nedlagt folkeoplysningsudvalget og i stedet gjort det til et råd, siger Ole Ring.

- Et folkeoplysningsråd er kun et snakke-organ. Et folkeoplysningsudvalg har kompetencer og et rådighedsbeløb. Udvalget skal hurtigst muligt genindføres.

De nævnte punkter blev diskuteret, da Sorø Sportsråd holdt generalforsamling i Sorø Hallen tirsdag aften. Punkterne bliver også taget op på det traditionelle »årsmøde«, som sportsrådet holder med politikerne. Det sker på rådets møde i maj, og det er også tanken, at Sorø Sportsråd vil stå bag et decideret vælgermøde inden kommunevalget i november. Det sker efter 25. oktober, hvor DIF har udgivet sin kommunale »rangorden« på idrætsområdet.

- Som noget nyt i år vil vi holde et formøde med politikerne inden mødet i sportsrådet i maj, siger Ole Ring. Det skulle gerne give mødet et mere kvalificeret indhold.

Ole Ring blev genvalgt som formand - for sidste gang.

- Jeg stiller ikke op næste år, siger han.

- Jeg fylder 80 i 2018, så nu må der altså nye kræfter til, og det tror jeg også, vi finder en god løsning på.

Lisbeth Jørgensen gik af som sekretær. I stedet valgtes John Christoffersen. Både Frode Nielsen og Torben Ugleholdt trådte ud af forretningsudvalget, men der blev ikke valgt nye i stedet.