Sportsrådet: Sådan skal folkeoplysningsudvalget se ud

Sorø - 20. juni 2017 kl. 11:34 Af Bjarne Stenbæk

Sporten ønsker et udvalg, der får kompetencer og eget budget. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Det er Sorø Sportsråds opfattelse, at der vil ske en mere saglig fordeling og debat, når det sker mellem otte mennesker, der er valgt af foreningerne med det ene formål, og som har deres daglige virke i foreningerne, end når det sker mellem fem mennesker i kultur- og fritidsudvalget, der er valgt for at tilgodese et bredt spekter af kommunalpolitiske emner.

Sådan skriver formanden for Sorø Sportsråd, Ole Ring, til politikerne i Sorø Kommune. Repræsentanter for byrådet bad på et debatmøde med idrætsforeningerne for nylig sportsrådet om at komme med et forslag til et folkeoplysningsudvalg, og det forslag foreligger nu.

Det hidtidige folkeoplysningsudvalg blev nedlagt ved kommunesammenlægningen. Siden blev der oprettet et folkeoplysningsråd, men rådet har ingen kompetencer og ingen økonomi, og selv om politikerne kan bruge rådet som rådgivende organ. Det er bare overhovedet ikke sket.

- Folkeoplysningsudvalget skal have myndighed til at fordele de midler, der ligger i Sorø-ordningen og have indstillingsret til kultur- og fritidsudvalget om emner, der i øvrigt vedrører Folkeoplysningslovens paragraf 1 og 2, skriver sportsrådet.

- Det er sportsrådets opfattelse, at et nyt folkeoplysningsudvalg skal sammensættes på samme måde som det nuværende folkeoplysningsråd med tre repræsentanter for foreninger, der tilbyder idræt, heraf mindst en, der tilbyder aktiviteter for medlemmer med nedsat funktionsevne, to repræsentanter for foreninger, der tilbyder andre aktiviteter end idræt, heraf mindst en plads til uniformerede korps, to repræsentanter for foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning og en repræsentant for de selvorganiserede.

- Foreningerne føler sig ofte glemt i en debat, hvor skoler, biblioteker med videre af naturlige årsager fylder meget mere, fortsætter sportsrådet.

- I øvrigt er Sorø Kommune en af de få kommuner i landet, der ikke har tillid til, at foreningslivets repræsentanter er kvalificerede til at administrere på seriøs og forsvarlig vis.