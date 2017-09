Se billedserie Bo Christensen (K) får kritik for sin involvering i sagen om timefordelingen i Sorøhallen. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Sportsråd kritiserer politisk indblanding i hal-sag

Sorø - 14. september 2017 kl. 12:31 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det konservative byrådsmedlem Bo Christensen har mindst to gange deltaget i forvaltningens arbejde i Sorø Kommune.

Det er sket undervejs i sagen om fordeling af timerne i Sorøhallen, hvor kritikken hen over sommeren førte til en politisk undskyldning og en ændret timefordeling i sidste øjeblik. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Mens sagen udviklede sig, og forvaltning og politikere forsøgte at finde en løsning, så udarbejdede Bo Christensen oversigter og sammenstillinger af timerne i hallen. Materialet blev rundsendt til de andre politikere og de relevante embedsmænd i forvaltningen.

Det skete blandt andet den 18. juli 2017.

»Kære Alle. I forlængelse af emails kommer her halfordelingen i Sorø-hallerne i en mere overskuelig form til orientering, men også ment som en hjælp til at give et overskueligt billede at tage beslutninger på. (...) Brug kun dette ark hvis I har lyst og hvis I har dobbelttjekket om jeg har tastet rigtigt,« skrev Bo Christensen i emailen.

Sorø Sportsråd med Ole Ring i spidsen er kritiske over for politikerens indblanding, blandt andet fordi flere i Bo Christensens nære familie er involveret i Sorø Gymnastik Forening. Netop Sorø Gymnastik Forening spillede en central rolle i sagen om timefordelingen. Roger Buch, der er ekspert i kommunalpolitik, bakker dog ikke op om kritikken. Han siger, at der ikke er noget principielt forkert i Bo Christensens involvering.

Ole Ring mener, at situationen er blevet udnyttet. - Vi føler, at der har været en politisk indblanding, som har forfordelt nogle foreninger. Vi mener, at der er sket en udnyttelse af situationen, siger formand Ole Ring.

- Det er vores opfattelse, at sagsbehandlingen stort set er foretaget af Bo. Det er jo ikke heldigt, når han er inhabil, lyder kritikken fra Ole Ring.

Han har netop fået aktindsigt i nogle af de emails, som Bo Christensen sendte til forvaltningen i perioden. Nu skal han nærlæse korrespondancen, før han vil uddybe kritikken yderligere.

Bo Christensen afviser kritikken fra Sorø Sportsråd.

- Jeg skaber overskuelighed for mig selv, og det er ikke et problem. Og jeg har ikke noget problem med at dele det med andre, velvidende at de skal dobbelttjekke materialet. Det er i min interesse at skabe overskuelighed for mig selv, og det må også være i de andres interesse, siger Bo Christensen.

Han afviser også påstanden om, at han skulle være inhabil i sagen.

- Når jeg ikke er en del af lokalefordelings-problematikken i foreningen, så ser jeg ikke, at der er et habilitetsproblem, siger Bo Christensen.

Politikeren får opbakning til sin afvisning fra Roger Buch. Han er ekspert i kommunalpolitik og forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Der er ikke noget principielt forkert i det. Som politiker må man for så vidt gå så detaljeret ned i det og lægge så meget arbejde i det, som man vil. Det er usædvanligt, men på den anden side er der mange politikere, der graver sig ned i en sag. Der er ikke nogen grænse, der forhindrer en politiker i at gå ind i en sag. En politiker kan have en ekstra stor interesse, og der ser vi nogle gange, at man interesserer sig rigtig meget, siger Roger Buch.

Han påpeger, at det er op til forvaltningen at kigge kritisk på materiale, der er udarbejdet af andre, og desuden »varedeklarere« materiale der ikke kommer fra forvaltningens egne embedsmænd. Og så er det borgmesteren og udvalgsformændenes ansvar at sørge for, at byrådets politikere ikke lægger pres på forvaltningen.

Roger Buch kan ikke sige noget om habiliteten i den konkrete sag. Men han forklarer, at det er den enkelte politikers ansvar.

- Det er hans eget ansvar at gøre opmærksom på det, og hvis han er i tvivl, så skal han spørge udvalgsformanden eller borgmesteren. I mange situationer er de private interesser usynlige, og derfor er det vigtigt, at en politiker altid overvejer, om der kunne være et habilitetsproblem, siger Roger Buch.