Specialtilbud etableres i Sandlyng Børnehus

Sorø - 13. januar 2017

Det bliver Sandlyng Børnehus i Stenlille, der skal rumme Sorø Kommunes tilbud til børnehavebørn med behov for særlig støtte. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Oprindelig var det Troldehaven i Dianalund, der var udset til formålet. Her er der også kapacitet, men Troldehaven skal fortsat drives på to adresser, og det vil give meromkostninger på cirka 300.000 kroner om året i forbindelse med morgenåbning og eftermiddagslukning. Det er ydermere forudsat, at der kun ansættes ekstra personale i ydertimer.

I dag dækkes de omkostninger af den generelle resursetildeling til daginstitutioner, og den ville fremover kunne dækkes af besparelsen ved at lave et specialtilbud.

- I budgetfasen sadlede vi om og valgte i stedet Sandlyng Børnehus, siger Rolf Clausen (V), der er formand for børn og undervisningsudvalget.

- I dag giver vi de pågældende børn tilbud i henholdsvis Slagelse og Ringsted kommuner, men pladserne er meget omkostningstunge, og så imødekommer de ikke princippet om inklusion og nærhed i den kommunale børne- og ungepolitik.

Der var enighed i udvalget om løsningen, der kan sættes i værk fra august 2017.

Driftsomkostningerne er beregnet til cirka 590.000 kroner i 2017, cirka 1.970.000 kroner i 2018 og cirka 2.850.000 kroner i 2019.

- Det giver en gennemsnitspris pr. barn i 2019 på 235.000 kroner. I dag er den tilsvarende pris for tilbuddene i nabokommunerne 265.000 kroner, siger Rolf Clausen.

- Fagcentret har beregnet, at vi ved at oprette vort eget tilbud kan spare i omegnen af 800.000 kroner på årsbudgettet.

Der vil dog fortsat være 1 millions kroner på kontoen til børn, der skal have andre tilbud end det, kommunen har.

Kommunen forventer at ansætte to pædagoger og en medhjælper pr. 1. august 2017. Fra begyndelsen vil der være to-fire børn i ordningen. I 2018 skal der være tre pædagoger og en medhjælper, mens man i 2019 regner med fire pædagoger og to medhjælpere. Hvert af de to år forventer kommunen at kunne øge antallet af børn med fire, så der i 2019 er 10-12 børn i ordningen.

Da det nye tilbud etableres efter dagtilbudsloven, kan der opkræves forældrebetaling.

I de samlede driftsomkostninger er der indlagt midler til kompetenceudvikling, og der er også afsat lønmidler til rekruttering og ansættelse af pædagogisk personale med viden og erfaring indenfor specialområdet.

Sandlyng Børnehus har i dag en max. kapacitet på 150 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. I 2017 vil der, som det ser ud nu, være et snit på 85 børnehavebørn på årsbasis, hvilket giver en ledig kapacitet på ca. 65 børnehavebørn. Ved at etablere et specialtilbud i Sandlyng Børnehus, vil kommunen kunne udnytte den ledige kapacitet og stadig imødekomme en mulig stigende efterspørgsel i den almene del.

Det nye tilbud medfører et behov for justeringer og ombygninger af anlæg og legeplads. Det vil koste 510.000 kroner eksklusiv moms at ændre stuerne til handicap/special-stuer. Der skal bruges cirka en million kroner på legepladsen, og så koster rådgivning med videre cirka 200.000 kr., så etablering løber op i lidt mere end 1,7 millioner kroner.

Derudover skal der købes legetøj og andre aktivitets-materialer for cirka 40.000 kroner.