Sparer 1,8 mio. uden at fyre

Sorø - 12. september 2017 kl. 06:55

Det lykkedes områdeleder i Sorø Kommunes Område Nord, Britta Huntley, at spare 1,8 millioner kroner, uden at det blev nødvendigt at fyre medarbejdere. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Personalekabalen gik op på den måde, at to medarbejdere blev headhuntet til andre opgaver, mens to andre medarbejdere søgte nyt job - og fik det.

Når Sorø Kommunes nye specialtilbud, Sandlyng Supercenter, åbner midt i september, bliver det med faste pædagoger, som er headhuntet til jobbet fra nogle af Sorø Kommunes øvrige institutioner. Her bliver koordinator Anne Geertsen ansat, mens medhjælper June Cort 1. juni har skiftet sit job i Sandlyng Børnehus ud med et job som medhjælper i Vuggestuen Regnbuen i Ruds Vedby.

Dermed er de to - ifølge Sorø Kommune - eksempler på, at områdeledelse på dagtilbudsområdet åbner nye muligheder for at finde løsninger til gavn for helheden.

Metoden med omplacering af medarbejdere er velkendt både i erhvervslivet og i andre kommunale sammenhænge, men det er første gang, at metoden anvendes inden for Sorø Kommunes dagtilbud-område.

Det blev nødvendigt for Område Nord at spare de 1,8 millioner kroner, fordi børnetallet i området er faldende.