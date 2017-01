Sorø Kommune har flere unikke områder. Bromme Lillesø er et af de gode naturområder, hvor der lever sjældne dyrearter. Foto: Lene Bertelsen

Sorøs natur kan blive bedre

Sorø - 30. januar 2017 kl. 18:08

NATUR: Sorøs naturværdier er bedre end landsgennemsnittet, men det er slet ikke godt nok, lyder det fra Danmarks Naturfredningsforening.

Af Søren Schaadt Larsen

Sorø Kommune: Den gode nyhed er, at Sorø Kommunes naturværdier ligger en smule over landsgennemsnittet. Den dårlige er, at den gennemsnitlige naturværdi i Danmark ikke er særlig høj, skriver DAGBLADET/Sjællandske.

- Den nationale naturtilstand lever jo ikke op til de målsætninger, som vi har forpligtet os til i EU. Vi har masser af truede arter, som har det svært, siger Nora Skjernaa Hansen fra Danmarks Naturfredningsforening. Hun er ekspert i skovpolitik og biodiversitet, og hun fortæller, at det specielt er de store landbrugsområder, som trækker kommunen ned i forhold til naturværdier. Hun bakkes op af seniorforsker hos Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, Rasmus Ejrnæs.

- Det er generelt det intensive landbrug, der trækker ned, og man er nødt til at kigge på, hvordan man får mere natur ind - både på landbrugsarealerne og i de eksisterende naturområder, forklarer han.

25 af 100 point

I undersøgelsen af naturkapitalen scorer Sorø 25 ud 100 mulige point. Det giver en plads som nummer 42. Opgørelsen er foretaget ud fra, hvor store områder af kommunen, som er dækket af natur. Rasmus Ejrnæs fortæller, at det betyder, at ikke engang 25 procent af kommunen er dækket af natur, og så konstaterer han, at naturkvaliteten på de undersøgte områder er oppe på 100 procent. De mener begge, at området mangler natur, og at dette kan ske ved enten at forbedre den nuværende natur eller ved at gøre nogle landbrugsarealer til natur.

Jeg glæder mig over at se, at Sorø Kommune ligger over gennemsnittet i natur-undersøgelsen, siger formand for teknik- og miljøudvalget, Jens Nygaard (V).

- Vi har hele tiden fokus på naturen, og den betyder meget for os, siger han. Han mener, naturen i området er god, på trods af naturfredningsforeningens påstand om det modsatte. Han mener samtidig, at hvis nogen har lyst til at forbedre naturen, som Danmarks Naturfredningsforening foreslår, så må de selv punge ud.

- Det er meget nemmere at bruge alle andres penge. Hvis man vil gå ud til landmænd og lave aftaler, så kan man gøre det. Man kan ikke gå ud og krænke den private ejendomsret. Ellers må man købe noget jord, forklarer Jens Nygaard.