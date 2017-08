Farmakonomerne på Sorø Apotek, Hanne Aagesen (tv) og Mai Faber, glæder sig meget til at præsentere deres projektresultater på FIP-kongressen i Seoul i september. Foto: Merete Jensen

Sorø-projekt bliver præsenteret i Seoul

Sorø - 24. august 2017

På Sorø Apotek hersker der i øjeblikket spændt forventning, for farmakonomerne Hanne Aagesen og Mai Faber, er blevet indbudt til en såkaldt FIP-kongres (International Pharmaceutical Federation) i Seoul i Sydkorea på baggrund af deres projektresultater omkring emnet »Kræft og egenomsorg«. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

Kongressen finder sted fra 7. - 15. september.

- Sidste år havde vi fra januar til juni udarbejdet et pilotprojekt, som handlede om »kræft og ernæring«. Her lå fokus på både den kræftramte og de pårørende, hvor vi via spørgsmål kunne kredse os ind på, hvad der ville være den bedste løsning for den enkelte kunde. Kræftramte er en sårbar gruppe som i forvejen får et hav af informationer på hospitalet. Disse informationer vil vi gerne hjælpe med at forklare, siger Mai Faber.

Hanne Aagesen supplerer:

- I forlængelse af vores pilotprojekt kunne vi se behovet for at udarbejde et nyt projekt med fokus på de tre hyppigste bivirkninger ved kræftbehandling, nemlig mundtørhed, vægttab og forstoppelse. Det er det seneste projekt, vi skal fremlægge ved FIP-kongressen, siger hun og understreger, at alle ansatte ved Sorø Apotek med stor entusiasme har deltaget i begge projekter.

Når en kræftramt kommer på sygehuset, får man behandlingen dér, mens Sorø Apotek står for udleveringen af følgemedicin såsom smertestillende og ernæringspræparater.

- Da recepter kun angiver selve præparatet og doseringen - og aldrig årsagen, kræver det en god spørgeteknik at kredse sig ind på kundens behov for rådgivning. Fornemmer vi, at vi har med en kræftramt at gøre, skal vi turde spørge ind til eventuelle bivirkninger. Tit oplever kunden én af de nævnte bivirkninger, men ved ikke, hvordan det kan afhjælpes. Det er derfor vores opgave at rådgive kunden bedst muligt og afhjælpe generne, og dermed give vedkommende muligheden for at få en bedre livskvalitet - på trods af sygdommen, siger Mai Faber.

Kongressen i Seoul er primært for læger, farmaceuter, forskere og medicinalindustrien, så derfor er det ekstra bemærkelsesværdigt, at de to farmakonomer fra Sorø har fået muligheden for at deltage.

- Den danske farmakonom-uddannelse er faktisk én af de bedste i verden, så danske farmakonomer anses for at være utrolig fagligt dygtige. Vi er derfor meget stolte over at skulle repræsentere Danmark sammen med otte andre deltagere. Der er allerede lavet en stor poster og flyers til vores stand, men ellers forventer vi at få en masse inspiration til, hvad vi kan arbejde videre med herhjemme i Sorø, siger Hanne Aagesen.