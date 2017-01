Se billedserie Cassiopeia Kongshøj på to år måtte hen til de farvestrålende og forunderlige telte og se nærmere på dem sammen med sin farfar, Bruno Kongshøj. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Sorø lyser op i vintermørket

Sorø - 28. januar 2017

Sorø: Selvlysende balloner, farvestrålende lysinstallationer, lyskæder, lys i alle regnbuens farver, lysbilleder, ild. Hele Storgade og Akademihaven var taget i brug for at vise alverdens forskellige former for lys i en ellers mørklagt by til Kyndelmissen.

Lille Cassiopeia Kongshøj på to år havde sammen med sin farfar, Bruno Kongshøj, fundet frem til en række iglotelte, som lyste i alle tænkelige farver. Og det skulle den lille pige selvfølgeligt hen og røre ved.

- Det er spændende og flot, fik den lille pige fortalt gennem sin farfar. Han kunne tilføje, at det er en tradition for familien at besøge Kyndelmissen.

- Vi mangler lige sneen, så havde det været rigtigt flot, men det er nu alligevel rigtigt fint. Og så nyder vi, at kunne gå steder, hvor vi normalt ikke kan komme, forklarede Bruno Kongshøj.

Klovnekram

De var bare to ud af flere tusinde mennesker, som havde taget turen ud i den kolde fugtige aften for at se på de mange specielle former for lys, som var stillet op.

Til at underholde de mange mennesker var der forskellige stande. Her havde Omsorgsklovnene blandt andet taget plads i Akademihaven, hvor klovnene Nanne og Kikka delte varme kram ud til forbipasserende.

- Vi er her for at sprede glæde, forklarede de kort efter de havde sunget »Jeg vil ha' en blå ballon« mens de hængte et par selvlysende balloner op. Og glæden fik de spredt til børn og andre barnlige sjæle.

Nede ved søen ved Kinahøjen var den forunderlige nattehave stillet op. En lang række lysende kunstoplevelser i alle tænkelige farver. Her kunne børn ligge på en presenning, mens lys blev roteret over dem.

- Det giver nogle drømmende mønstre. Den skal ligne en drømmehimmeleffekt, sagde manden, som snurrede den rundt. Under lå flere små børn med store smil, mens de kiggede op i lyset.

Små børn var ikke de eneste, som nød den lysende udstilling. Anette og Niels Olsen fra Dianalund havde også taget turen til Akademihaven.

- Det er flot, hyggeligt og stemningsfyldt. Vi har en tradition om at besøge stedet. Normalt har vi turpas, men i år er vi her bare for at nyde stemningen og atmosfæren, forklarede Niels Olsen, som var fascinerede af udstillingen.

- Det er meget farverigt og kreativt lavet, det de viser i år, fortalte han inden han fortsatte ind mellem de mange kunstværker.