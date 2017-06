Borgmester Gert Jørgensen roser medarbejderne i Sorø Kommune. Foto: Thomas Olsen

Sorø laver næst færrest »social-fejl« på Sjælland

Sorø - 29. juni 2017

Af de afgørelser, der ankes til Ankestyrelsen, får Sorø Kommune medhold i to ud af tre. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Sorø Kommune ligger i top på Sjælland, når det handler om de såkaldte »omgørelsessager« på social- og børnehandicapområdet. Det viser den opgørelse, Socialministeriet netop har offentliggjort.

Socialministeriets opgørelse tager udgangspunkt i antallet af omgørelser fra Ankestyrelsen - altså antallet af klagesager, hvor Ankestyrelsen enten ændrer kommunens afgørelse eller sender sagen tilbage til kommunen for yderligere sagsbehandling.

På socialområdet har Sorø Kommune en omgørelsesprocent på 29 procent - mens landsgennemsnittet ligger på 37 procent. Dermed er Sorø Kommune den kommune på Sjælland, som begår næst færrest fejl. Kun Allerød, som har en omgørelsesprocent på 20, klarer sig bedre. De bedste kommuner i landet er dog helt nede på seks procent, mens lidt mere end en håndfuld kommuner har lavet fejl i mere end halvdelen af sagerne.

I Sorø Kommune har der været 56 klagesager. Omkring syv procent af afgørelserne er ændret, mens omkring 21 procent er sendt til fornyet behandling. Da procenterne åbenbart »flyder lidt over«, bliver det tilsammen 29 procent.

Bedre står det for Sorø Kommunes vedkommende til på børnehandicapområdet. Her er landsgennemsnittet 46 procent, mens Sorø Kommune har en omgørelsesprocent på 0 procent. Der har været i alt fire klagesager i Sorø Kommune.

Det glæder borgmester Gert Jørgensen.

- Vi begår alle fejl, og det vil altid være en opgave at begrænse antallet af fejl, siger han.

- I Sorø Kommune kan vi glæde os over, at de fleste klager vi modtager, oprindeligt er blevet håndteret korrekt fra forvaltningens side. Ser vi på socialområdet og børnehandicapområdet samlet set, er der ingen andre kommuner, der gør det bedre end Sorø Kommune. Det synes jeg godt, vi kan være stolte over. Det er en stor cadeau til de medarbejdere, som arbejder med disse sager. Jeg mener også, det kan ses som et udtryk for, at borgerne generelt kan være tilfredse med den behandling, de får af kommunen - selvom vi ikke er fejlfri.

Børne- og familiechef i Sorø Kommune, Henrik Madsen, siger:

- Hvis vi skal pege på en mulig forklaring på de få omgørelsessager på handicapområdet, så er det dels, at vi i sagsbehandlingen altid har en respekt for, at det er forældrene, som kender deres børn bedst, og at vi i teamet har en sparringskultur, som gør, at sagerne er drøftet grundigt, før der træffes en afgørelse.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) er ikke tilfreds med kommunernes præstation på området.

- Jeg har den klare holdning, at borgerne skal kunne regne med, at den afgørelse, som kommunen træffer, er både grundigt oplyst og korrekt, siger hun med tanke på de 37 procent, der på landsplan ændres eller hjemvises.

- Derfor er det selvfølgeligt ikke godt nok, når Ankestyrelsen ændrer eller hjemviser så stor en del af sagerne. Det er kommunernes klare ansvar, at sagsbehandlingen er i orden

På børnehandicapområdet er der eksempelvis tale om sager om hjemmetræning, tabt arbejdsfortjeneste og personlig hjælp. Her er der et par kommuner, der slet ikke har nogen klagesager. Socialområdet omfatter for eksempel sager om botilbud og personlig hjælp.

