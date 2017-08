Sorø Station kan blive centrum for et forsøg, der skal trække flere højtuddannede ud fra hovedstaden. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Sorø kan få et satellitkontor på stationen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sorø kan få et satellitkontor på stationen

Sorø - 31. august 2017 kl. 11:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Station kan blive centrum for et helt nyt og spændende initiativ. Regeringen har nemlig sat penge af i sit forslag til næste års finanslov til et særligt »satellitkontor for videns personer« i den gamle stationsbygning i Sorø. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske,

- Her bliver der mulighed for at blive en del af et fagligt og kollegialt stimulerende miljø, hvor videns personer kan arbejde fast eller et par dage ugentligt. Altså et sted, hvor det bliver muligt at udvide sit netværk, arbejde sammen med andre og hente ny inspiration, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), der er begejstret for initiativet, som der er sat én million kroner af til på finansloven for 2018.

- Regeringen vil gerne forbedre mulighederne for at bo og arbejde i hele Danmark, og dette forsøg imødekommer et helt konkret ønske herom i Sorø, fortsætter Brian Mikkelsen.

- Håbet er, at folk, der pendler fra Sorø til København, får mulighed for at "arbejde hjemme" fra satellitkontoret. Det skulle gerne gøre det nemmere for folk, der arbejder i København at bosætte sig bredere på Sjælland.

Borgmester for Sorø Kommune, Gert Jørgensen, ser også frem til det nye initiativ.

- Det er noget, som kan være med til at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til vores kommune. Det vil gøre det nemmere for mange at arbejde i København og bo i Sorø eller nabokommunerne, siger han.

Djøf, der er faglig organisation for ledere, jurister, økonomer og studerende, bakker ligeledes forslaget op:

- Initiativet i Sorø er en måde, som kan gøre det mere attraktivt for højtuddannede at flytte til området. Der er brug for flere af denne slags initiativer, hvis vi skal have den højt kvalificerede arbejdskraft ud i hele landet og skabe den private vækst. Derfor håber vi, at lignende initiativer breder sig til andre dele af landet, siger formanden for Djøf Privat, Henrik Funder.

Initiativet imødekommer et ønske fra Sorø Kommune, som gerne vil fremme innovation og iværksætteri i et miljø udenfor metropolerne samt øge interessen hos videns medarbejdere for lokale virksomheder.

Men målet er også, at udvikle nye koncepter for fjernarbejdspladser og lave en slags knudepunkt for et organisk vækstmiljø, hvor infrastrukturen er i top.

Sorø Kommune vil løbende dele sine erfaringer med øvrige kommuner og aktører, så erfaringerne fra Sorø på et tidspunkt måske kan udbredes til mange andre kommuner.

Baggrunden for projekter er, at der er behov for højt uddannet arbejdskraft uden for metropolerne, også i Sorø Kommune og nabokommunerne. Højtuddannet arbejdskraft er vigtigt for både små og store virksomheder, hvis de skal fortsætte og styrke væksten.

Stigning i antallet af arbejdspladser til højtuddannede kan samtidig yde et væsentligt bidrag til bosætning, idet der så bliver flere muligheder for de højt uddannede - og for deres partnere - for at bo og arbejde i nærområdet. Flere arbejdspladser bidrager til regeringens mål om »Danmark i balance«.

Projektet er tænkt som et udviklingsmiljø for iværksættere og vækstvirksomheder - det kunne eksempelvis være indenfor rådgivning, science, bioteknologi, digitalisering/IT, kommunikation og arkitektur. Den gamle stationsbygning på Sorø Station er et muligt og attraktivt sted til at danne ramme om et sådant miljø.