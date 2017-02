Se billedserie Tranberg & Dahl har mange bolde i luften. Det er fra venstre Bernt Dahl Nielsen, Ole Høst Jakobsen, Nikki Holm Christensen og Allan Tranberg Augustesen. Foto: Anders Ole Olsen

Sorø-firma har mange bolde i luften

Sorø - 21. februar 2017 kl. 14:22 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tranberg & Dahl Sporting & Leisure er rykket ind i det gamle savværk i Sønderskoven.Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

frederiksberg: Den håndbold, der skal spilles med ved herrernes VM i Danmark i 2019, som også blev benyttet til damernes VM 2015 på hjemmebane, kommer fra Sorø. Det samme gør med stor sandsynlighed den ispose, man på et af Region Sjællands eller Region Hovedstadens hospitaler får udleveret til skader, der skal køles ned. Og køber du en bold i SuperBrugsen eller en anden af COOPs butikker, kunne den også med stor sandsynlighed komme fra Tranberg & Dahl.

- Jeg begyndte som selvstændig i branchen for sportsbeklædning og rekvisitter i 2009 og havde nogle år, hvor jeg arbejdede hjemmefra og gjorde alt det, jeg kunne nå, fortæller Allan Tranberg Augustesen.

- Jeg leverede en del til Lynge Broby Idrætsforening, og derigennem kendte jeg Bernt (Dahl Nielsen, red.), der var træner i klubben. Bernt arbejdede i legetøjsbranchen, og på P-pladsen ved Frederiksberg Skole aftalte vi, at vi skulle slå os sammen. Siden er det gået fremad med raketfart.

I 2015 blev anpartsselskabet stiftet, og virksomheden voksede ud af privatboligerne på Sverigesvej og Store Ladegårdsvej. Sidstnævnte sted er der dog fortsat en god del af firmaets lager.

- Ole Bøgh Jakobsen og Nikki Holm Christensen er blevet ansat, og endnu en medarbejder er lige på trapperne, så vi udvider hastigt, siger Allan Tranberg.

Sorø-firmaet leverer bolde, boldlegetøj og andre aktiverende rekvisitter til COOPs butikker, og der er flere kæder i pipeline.

- Jeg vidste jo, at det legetøj, der blev leveret til detailleddet, ikke havde samme kvalitet som det, der blev leveret fra sports-producenterne - men prisniveauet var der ikke den store forskel på, fortæller Bernt Dahl Nielsen.

- Derfor kunne vi nå igennem til COOP, der sagtens kunne se fidusen i at forhandle en bedre kvalitet til samme pris, og derudover har vi udbygget udvalget med flere former for bolde som for eksempel basket, beachvolley, gigant tennisbold, amerikansk fodbold, hoppebolde og bolde, du kan slå smut på vandet med.

Tranberg & Dahl kalder sig også House of Brands, for firmaet har agenturet på en række forskellige brands. Det er blandt andet Molten bolde (VM-bolden i håndbold), Errea beklædning (som Islands fodboldlandshold præsenterede ved EM), Reusch (de målmandshandsker Peter Schmeichel benyttede), COOP-legetøjsmærket Waboba og de brands, der hører under det svenske Svea Sport, der har hovedsæde i Malmø. Det er blandt mange andre SKINS kompressionsbeklædning. Tranberg & Dahl leverer i dag til en række af landets største grossister indenfor sport og leg.

Tranberg & Dahl er netop flyttet ind i det gamle savværk på Næstvedvej 37 - eller rettere sagt et pænt stykke inde i Sønderskoven. Bygningerne har senest været hjemsted for Kopp Sorø, der nu er flyttet ud på Fulbyvej.

- Det er perfekte lokaler til os, siger Allan Tranberg.

- Og Kopp havde på det tidspunkt 10 mand i administrationen, så der er plads til, at vi kan vokse.

Tranberg & Dahl vil gerne i kontakt med klubberne på Midt- og Vestsjælland.

- Vi ved, at vi kan gøre en forskel, siger Allan Tranberg.

- Vi kan levere beklædning, bolde, træningsudstyr, målmandshandsker, tape, harpiks, isposer og anden sportspleje på vilkår, der er langt bedre, end klubberne normalt oplever, og vi ved jo, at de fleste klubber kæmper med at få økonomien til at række.

Derfor holder Tranberg & Dahl åbent hus lørdag og søndag den 4.-5. marts fra klokken 10.00-16.00. Her tændes grillen, ligesom der vil være øl og vand.

- Men det er ikke kun klubledere og trænere, der er velkomne, understreger Allan og Bernt.

- Alle må gerne kigge inden for og se, hvem vi er, og hvad vi forhandler. I dagligdagen er der jo altid nogen her, så har man lyst til at kigge forbi og købe eksempelvis et par isposer, et par handsker eller en bold, er det helt fint.

Man kan læse mere om Tranberg & Dahl på tranbergdahl.dk.