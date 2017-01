Sorø-ambulance til Vestafrika

Se billedserie Ambulancen er klar til at tage de 9.000 kilometer til Guinea-Bissau. Privatfoto

13. januar 2017 kl. 16:49 Af Josefine Klitgaard og Bjarne Stenbæk

I den vestafrikanske stat Guinea-Bissau er der i dag ingen ambulancer. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

En ambulance, der hidtil har gjort tjeneste i Sorø-fimet Ambulix, skal fremover køre i den vestafrikanske stat Guinea-Bissau. Det har 23-årige Kristian Holm Buch fra Taastrup sat sig for. Ambulancen har han købt af Henrik Hachel, der ejer Ambulix. Den er fuldt udstyret til at gå i aktion, men Kristian mangler endnu en god sjat penge for at få projektet til at lykkes.

Kristian samler penge ind via Facebook-gruppen »AmbulanceTjeneste«, og han er nu oppe på knap 30.000 kroner. Der skal mindst samles 90.000 kroner ind til købet af ambulancen, transportudgifter og uddannelse af de lokale ambulancereddere og sygeplejepersonale i Guinea-Bissau.

- Jeg vil helst have, at der er 100.000 kroner i kassen, før jeg tager afsted. Ambulancen koster 60.000 kroner med omregistrering, og når jeg kommer frem, skal jeg også bruge nogle penge på at træne de lokale ambulancerreddere i at kunne bruge ambulancens udstyr. For eksempel en hjertestarter, siger Kristian, der samtidig fortæller, at ambulancen har alt det udstyr, der normalt er i en ambulance, på nær medicin.

Kristian Holm Buch har før hjulpet frivilligt til på hospitalet i Guinea-Bissau. Formålet for ham med at køre ambulancen derned er at højne guineanernes muligheder for at få bedre behandling.

- Jeg vil gerne gengælde den store hjælpsomhed, hjertevarme og imødekommenhed, som jeg oplevede i forbindelse med et trafikuheld, hvor jeg kom til skade og blandt andet brækkede min ene ankel, fortæller en rørt Kristian, der i tiden efter ikke kunne gå.

Kristian forklarer, at alle donerede penge går til projektet.

- Jeg betaler selv for kost, logi og vaccinationer. Lykkedes det at indsamle et større beløb end 100.000, vil resten gå til anden form for velgørenhed lokalt, som for eksempel skoler eller hjem for udsatte børn. Skulle der blive samlet rigtig mange penge ind, så kører jeg gerne en ambulance mere derned engang i det nye år, siger Kristian, der blandt andet har fået en del udstyr fra Region Hovedstaden, som har en afdeling, der hedder Genbrug og Donation.

Skulle det ikke lykkes at samle tilstrækkeligt med penge ind, lover Kristian Holm Buch, at dem, der har doneret, får deres penge tilbage igen.