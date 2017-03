Se billedserie Borgmester Gert Jørgensen og resten af økonomiudvalget vil have et oplæg til et program, der kan skabe værdi for Sorø Kommune på Folkemødet i 2018. Foto: Anders Ole Olsen

Sorø Kommune springer også over Folkemødet i 2017

01. marts 2017

Til gengæld bliver administrationen nu sat til at beskrive, hvad en deltagelse i 2018 kan få af betydning, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- At deltage i et folkemøde kræver en meget stor indsats og også en vis økonomi. Derfor vil vi gerne have beskrevet i detaljer, hvordan den deltagelse kan skabe værdi for Sorø Kommune.

Det siger borgmester Gert Jørgensen (K). Økonomiudvalget med borgmesteren i spidsen sagde nemlig forleden nej tak til at deltage i Folkemødet 2017 på Bornholm.

Til gengæld er en deltagelse i mødet i 2018 en mulighed, udvalget ikke har afskrevet. Det afhænger af, om administrationen i sit oplæg kan sandsynliggøre, at Sorø Kommune kan få valuta for investeringen.

- Vi har fået en henvendelse fra Slagelse Kommune, der har været med flere gange, fortæller Gert Jørgensen.

- Med i samarbejdet er også Kalundborg Kommune, så vi bliver flere om at bære indsatsen. På den måde kan det godt være, at vi i fællesskab kan skabe et set up, der bliver tilstrækkelig attraktivt.

Forud for økonomiudvalgets møde havde administrationen forsøgt at tegne et par scenarier, der kunne bygges på, men det var altså ikke tilstrækkeligt.

- Vi har et godt erhvervsklima og et erhvervsliv i vækst, som efterspørger kvalificeret arbejdskraft, står der i oplægget.

- Vi har også gode lokale uddannelsesmuligheder, der er afgørende for fremtidens arbejdskraft, en veludbygget og velfungerende infrastruktur, der er afgørende for både erhvervsliv og arbejdskraft - og så er Vestsjælland et attraktivt sted at bo.

Blandt andet på den baggrund ville de tre kommuners administrationer tage fat på at sætte borgmestrene op i de rette debatter med de rette mennesker, så de kunne få muligheds for at aflevere centrale budskaber og for at pleje betydningsfulde professionelle relationer.

I Folkemødet deltager blandt andet regeringsrepræsentanter, centrale folketingsmedlemmer og organisationer, foreninger og råd samt naturligvis pressen.