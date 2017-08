Borgmester Gert Jørgensen har indbudt de pårørende til et møde. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Sorø Kommune handler på hård kritik af Blomstergården Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sorø Kommune handler på hård kritik af Blomstergården

Sorø - 01. august 2017 kl. 11:48 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er tale om enkeltstående tilfælde, siger borgmester Gert Jørgensen til DAGBLADET og Sjællandske. Han har indbudt familien til et møde om sagen.

Plejecentret Blomstergården i Dianalund har i TV2 og TV Øst været udsat for en hård kritik. Kritikken kommer fra en familie til en ældre dement kvinde, der bor på plejecentret. Den går dels på, at personalet anvender et upassende sprog og dels på, at beboeren efter familiens oplysninger kan gå i op til halvandet døgn uden at få en ble, der er fyldt med urin og afføring.

- Det er en trist sag, men i vores optik er der tale om enkeltstående tilfælde, og vi har handlet på kritikken, siger borgmester Gert Jørgensen (K).

- Familien har optaget dialoger mellem to forskellige ansatte og beboeren. Vi er enige med familien i, at det sprog, der anvendes, er upassende. De to ansatte, der er tale om, er begge fratrådt.

Social- og sundhedschef i Sorø Kommune, Søren Wollesen, har i øvrigt oplyst, at begge medarbejdere i forvejen var under tilsyn, fordi man fra kommunalt hold tvivlede på, at de to besad de nødvendige kvalifikationer. Den ene fratrådte, allerede inden kommunen modtog lydfilerne fra familien. Den anden er efterfølgende blevet opsagt.

Omkring bleskift er konflikten ikke så ligetil.

- Det er rigtigt, at en kommunal sygeplejerske har skrevet i patientjournalen, at bleskift minimum skal ske efter halvandet døgn, men det er jo ikke ensbetydende med, at bleen ikke er blevet skiftet oftere. Det mener vi, at den er, siger borgmesteren.

- Her er der en hårfin balance. Vi må ikke skifte en ble hos en borger, der ikke ønsker at få bleen skiftet - heller ikke, når det handler om en dement. Der er en grundlovssikret selvbestemmelse. Vi må tilbyde et bleskift og må forsøge at motivere borgeren til at sige ja tak. I langt de fleste tilfælde er der ikke noget problem i det, men i ganske få tilfælde oplever personalet altså modstand fra beboeren. Så må vi først gå lidt mere kontant til værks, når der opstår en infektionsrisiko eller anden form for sundhedsrisiko. Det har ikke været tilfældet i den aktuelle sag.

Skal man anvende decideret tvang, kræver det en byrådsbeslutning med en tilhørende handleplan.

Søren Wollesen følger op:

- Personalet kan kun levere den pleje, som borgeren accepterer, siger han.

- Har vi at gøre med en meget vedholdende borger, kan det medføre, at der går lang tid mellem eksempelvis to bleskift. Som pårørende kan det være svært at se sine forældre, sin ægtefælle eller et andet familiemedlem sidde med en våd ble. Men så længe, det ikke er sundhedsmæssigt uforsvarligt, er det borgerens selvbestemmelse, der vejer tungest. Også selv om der er tale om en dement, og selv om det er til borgerens eget bedste.

Søren Wollesen føjer til, at i og med, at vi som befolkning bliver ældre og ældre, rammes flere også af demens i livets afslutning. Der findes mange former for demens, og nogle borgere udvikler en demens, der gør det svært at yde den hjælp, som borgeren måske har behov for.

- Den demente kan måske ikke se sine egne behov og nægter at medvirke, fortsætter Søren Wollesen.

- Som medarbejder skal man hele tiden afveje borgerens ønsker og de konkrete sundhedsfaglige behov, og man skal somme tider navigere mellem modsatrettede ønsker og forsøge at finde gode løsninger. Det er ikke let, og derfor lægger vi også vægt på løbende at have en dialog med vores medarbejdere om de værdier og den faglige etik, vi har på vores plejecentre, ligesom vi lægger vægt på uddannelse og efteruddannelse.