Sorø Kommune er dansk mester i erhvervs-image

Sorø - 04. september 2017

Sorø Kommune springer fra 10. til 6. pladsen i Dansk Industris analyse af det lokale erhvervsklima. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Jeg er utroligt glad, siger borgmester Gert Jørgensen (K).

- Og jeg er meget taknemmelig over, at virksomhederne i kommunen påskønner den indsats, vi yder, ligesom jeg er taknemmelig over, at vi i Sorø Kommune har medarbejdere, der ser muligheder frem for begrænsninger.

- Ikke mindst har jeg hæftet med ved, at vi slutter som nummer 1, når det handler om kommunens image. Her plejer de jyske kommuner jo at slås om hæderen, og i sidste års undersøgelse var vi nummer 7. Jeg er også ekstra glad for, at virksomhederne viser stigende tilfredshed med vores velfærd - altså i forhold til virksomhederne specielt, at vi investerer i og forbedrer folkeskolen, og at vi har gode daginstitutioner med lang åbningstid. Her gik vi fra en placering som nummer 26 i 2016 til en 9. plads i 2017.

I 2014 sluttede Sorø Kommune som nummer 76 i erhvervsundersøgelsen, men siden er det gået fremad med syv-mile-skridt via nummer 22 i 2015 over nummer 10 i 2016 til nummer 6 i 2017.

- Vi har arbejdet målrettet med tingene, og det er jeg glad for giver resultat, siger Gert Jørgensen.

- Men vi er også ydmyge og ved, at vi skal holde snuden i sporet, hvis vi skal forsvare eller måske endda forbedre vores position.

Med 6. pladsen er Sorø bedst i Region Sjælland, men ikke længere på hele Sjælland. Høje Taastrup, der i fjor sluttede som nummer 11 i landet lige efter Sorø, er sprunget op på en 5. plads.

Et kvantespring op ad listen har Sorø taget, når det handler om brug af private leverandører. Fra nummer 68 til nummer 8.

- Jeg kender ikke den årsag, der ligger bagved, for indtil nu er vi kun bleve meget overordnet informeret, siger Gert Jørgensen.

- Men det kan jo være, at man har fået øje på, at vi eksempelvis har udliciteret asfalteringen af det kommunale vejnet. Vi inddrager også virksomhederne mere, når vi laver udbud. Og en del udbud laver vi sammen med Ringsted Kommune - det er måske også blevet klarere.

Sorø er dumpet nogle pladser ned fra nummer 27 til nummer 20, når det handler om infrastruktur og transport.

- Det kan være, fordi rundkørslen på Elmebjergvej er under opførelse. Det giver en del komplikationer, siger Gert Jørgensen, der håber, at rundkørslen er færdig sidst i september.

- I øvrigt er det jo Vejdirektoratet, der laver rundkørslen - ikke kommunen. Ellers er der i og for sig ingen ændringer i infrastrukturen - men okay, vi skal jo også have noget, som vi kan håbe uden det store besvær at kunne forbedre næste år.

I overordnet erhvervsvenlighed er Sorø faldet fra en 1. til en 2. plads. Det samme er sket i »information og dialog«. I fysisk planlægning var Sorø nummer 26 i 2016 - i år er kommunen nummer 2, mens kommunen i kommunal sagsbehandling har forbedret placeringen som nummer 21 i fjor med seks pladser tilnummer 15 i år. Når det handler om skatter, afgifter og gebyrer er Sorø Kommune fortsat nummer 15.

Arbejdskraft var Sorø sidste år tredje bedst. I år er kommunen nummer 6.

- Det med at skaffe kvalificeret arbejdskraft inden for nogle særlige faggrupper er et nationalt problem, siger Gert Jørgensen.

- Vi arbejder hårdt med området og forbedrede os i de to foregående år fra en placering som nummer 60 til en 3. plads.

Sorø Kommune samarbejder på jobcenter-området meget tæt med nabokommunerne i bestræbelserne på at skaffe den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger.

- Og så forsøger vi at understøtte en positiv udvikling via bosætning, siger borgmesteren.

- Inden for de kommende år tilføres Sorø Kommune 200-300 nye boliger, og det er både ejer- og lejeboliger. Eksempelvis kommer de 100 nye almene boliger, og det er et område, kommunen har forsømt i nogle år. Faktisk er der ikke bygget almene boliger i Sorø Kommune siden 2008 - men det er altså boliger, der efterspørges af ganske mange. Vi skal have en bredt udbud af boliger i populært sagt alle prisklasser, så vi har boliger til alle typer medarbejdere.

Det satellitkontor på Sorø Station, som regeringen gerne vil oprette som forsøgsordning i forbindelse med finansloven for 2018, har Gert Jørgensen også forventninger til. Kontoret kan både fastholde og tiltrække akademisk arbejdskraft, ligesom det skal give grobund for mere iværksætteri.

I besvarelsen har deltaget 45 Sorø-virksomheder med i alt 920 ansat - det er 13,1 pct. af de privat beskæftigede i kommunen.